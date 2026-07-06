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Video „Rușine!”. Haos și revoltă la benzinăriile din Rusia: șoferii strigă, cozile se întind pe kilometri, iar în unele stații au izbucnit altercații

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În regiunea rusă Kuban au izbucnit revolte din cauza lipsei de combustibil. De asemenea, în unele locuri, benzinăriile au început să refuze alimentarea mașinilor cu numere de înmatriculare din Crimeea.

Sursă video: X

Dialog scrie că o amplă criză a carburanților a cuprins regiunea rusă Kuban. Oamenii strigă „Rușine!” și cer combustibil. La benzinării s-au format cozi de kilometri, iar tensiunile au degenerat în altercații. Mașinile stau aliniate pe patru rânduri, iar timpul de așteptare se întinde pe ore sau chiar zile.

În unele locuri, benzinăriile au început să refuze alimentarea mașinilor cu numere de înmatriculare din Crimeea.

La Irkuțk, un veteran al războiului din Ucraina a încercat să alimenteze fără să stea la coadă, însă a fost oprit de o persoană înarmată.

Potrivit publicațiilor locale, cele mai afectate zone sunt raionul Temriuk și orașul Anapa. Locuitorii din Kuban susțin că șoferii veniți din Crimeea cumpără cantități mari de combustibil, iar localnicii sunt nevoiți fie să stea ore întregi la cozi, fie să circule cu rezervele rămase în rezervoare.

După ce autoritățile au permis transportul a până la 200 de litri de benzină peste Podul Crimeei, fluxul de mașini din peninsulă a crescut semnificativ. La unele benzinării au fost raportate altercații și distrugeri de autoturisme.

Publicația 93.ru a relatat că, în localitatea Golubițkaia, unui șofer i-au fost tăiate anvelopele după ce a încercat să intre în fața cozii.

Potrivit SOTA, autoritățile din regiunea Krasnodar intenționează să mobilizeze cazaci pentru menținerea ordinii la cozile de la benzinării, iar pe timpul nopții unele stații de alimentare ar putea fi rezervate exclusiv pentru serviciile de urgență, transportul public și autospecialele de salubritate.

Pe rețelele sociale circulă, de asemenea, imagini cu șoferi care urmăresc cisternele cu combustibil în încercarea de a ajunge primii la benzină.

Atacurile ucrainene au forţat al treilea cel mai mare producător de petrol din lume să importe benzină, chiar şi din India, şi au dus la impunerea de restricţii privind cantitatea de combustibil pe care şoferii o pot cumpăra în anumite zone, precum şi la alte măsuri pentru a gestiona penuria.

Consumul de benzină în Rusia depășește 110.000 de tone pe zi în timpul verii, când cererea este ridicată.

Duminică, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut că atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor au provocat penurii de combustibil în unele regiuni ale Rusiei.

Pentru a acoperi deficitul, Belarus și-a majorat livrările de benzină, iar autoritățile ruse au aprobat subvenții pentru importurile de combustibil, inclusiv din India. În paralel, importurile de petrol rusesc ale Indiei au atins un nivel record în luna iunie.

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