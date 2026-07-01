Rusia începe să importe benzină din India după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor

Rusia a început să importe benzină din India, au declarat miercuri, 1 iulie, două surse din industrie, în încercarea de a atenua deficitul de combustibil provocat de atacurile ucrainene asupra infrastructurii sale energetice.

Reuters scrie că Rusia importă benzină din India pe cale maritimă. Kremlinul a anunțat marți că Rusia poartă discuții cu alte state privind importul de combustibil la prețuri considerate acceptabile.

Ministerul rus al Energiei și Ministerul Petrolului din India nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

O sursă din industrie a declarat că cel puțin 60.000 de tone de benzină au fost deja expediate din India către Rusia. O altă sursă a precizat că două petroliere, fiecare transportând între 30.000 și 40.000 de tone, au fost trimise spre Rusia.

O a treia sursă a afirmat că Rusia intenționează să importe aproximativ 400.000 de tone de benzină pe lună din mai multe țări, inclusiv din Belarus, care exportă deja combustibil către Rusia.

Consumul de benzină în Rusia depășește 110.000 de tone pe zi în timpul verii, când cererea este ridicată.

Nu este clar care rafinărie indiană furnizează benzina destinată Rusiei.

Duminică, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut că atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor au provocat penurii de combustibil în unele regiuni ale Rusiei.

Pentru a acoperi deficitul, Belarus și-a majorat livrările de benzină, iar autoritățile ruse au aprobat subvenții pentru importurile de combustibil, inclusiv din India. În paralel, importurile de petrol rusesc ale Indiei au atins un nivel record în luna iunie.