Zelenski susține că Rusia își completează trupele cu soldați din Phenian: 30.000 de militari vor ajunge pe front

Volodimir Zelenski susține că aproximativ 30.000 de militari nord-coreeni ar putea ajunge în Rusia, pentru a întări trupele de pe frontul din Ucraina şi că Moscova ar urma să primească și noi sisteme de rachete balistice de la Phenian.

Președintele ucrainean afirmă că Rusia se pregătește să aducă pe frontul din Ucraina aproximativ 30.000 de militari nord-coreeni, după pierderile importante suferite de armata sa în ultimele luni.

Potrivit mesajelor publicate de Volodimir Zelenski pe reţelele sociale, în mai puțin de șapte luni de la începutul acestui an, Rusia ar fi recrutat peste 221.000 de oameni pentru forțele sale armate, însă numărul victimelor ar fi ajuns la aproximativ 225.500. Din acest total, liderul ucrainean susține că 131.000 de militari ruși ar fi fost uciși, iar aproximativ 93.000 ar fi fost răniți.

„În cele mai puţin de şapte luni ale acestui an, 221.000 de persoane s-au înrolat în forţele armate ruse, în timp ce victimele în aceeaşi perioadă au ajuns la circa 225.500, dintre care 131.000 de morţi şi 93.000 răniţi”, afirmă Volodimir Zelenski.

Datele privind pierderile militare sunt dificil de verificat, deoarece atât Rusia, cât și Ucraina păstrează secrete cifrele privind propriile victime și prezintă frecvent estimări privind pierderile adversarului.

Potrivit unor evaluări bazate pe informații publice, precum necrologuri, date oferite de familiile militarilor, relatări din presă și documente locale, numărul militarilor ucraineni uciși de la începutul invaziei ar fi de aproximativ 200.000, iar cel al militarilor ruși de circa 350.000.

Totodată, Volodimir Zelenski susține că pierderile ridicate ar fi determinat Moscova să ceară sprijin suplimentar din partea Phenianului. El afirmă că Rusia pregătește regiunea Voronej pentru primirea trupelor nord-coreene, în total aproximativ 30.000 de militari, operațiune care ar fi început încă din luna iunie.

„Coreea de Nord pregăteşte de asemenea un transfer de noi sisteme de rachete balistice către Rusia”, a mai spus președintele ucrainean.

Vă reamintim că Rusia și Coreea de Nord și-au apropiat considerabil relațiile militare după semnarea, în 2024, a unui tratat de parteneriat strategic prin care cele două state se angajează să își acorde sprijin reciproc în cazul unei agresiuni.

În baza acestei cooperări, Phenianul a furnizat Rusiei muniție și echipamente militare folosite în războiul din Ucraina, inclusiv obuze, obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23 și KN-24, precum și sisteme antitanc. De asemenea, aproximativ 15.000 de militari nord-coreeni ar fi participat la luptele din regiunea rusă Kursk, unde trupele ucrainene au ocupat temporar teritorii în august 2024.

Zelenski a acuzat Rusia şi că oferă Iranului informații obținute prin satelit pentru a-l ajuta să pregătească atacuri împotriva unor ținte din regiune.

„De la începutul lunii iulie, am înregistrat supravegherea activă prin satelit a Rusiei asupra statelor din Golf şi a bazelor militare americane amplasate acolo (...) Există o corelaţie clară între monitorizarea acestor situri prin satelit de către Rusia şi atacurile iraniene, atât înaintea atacurilor, în pregătirea lor, cât şi ulterior, pentru a evalua pagubele provocate”, a scris președintele ucrainean.

Afirmațiile lui Zelenski nu au fost confirmate independent până în prezent.