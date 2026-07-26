Oana Țoiu remarcă sprijinul Italiei pentru România după incidentele cu drone: „Se văd imediat deciziile concrete”

În contextul incidentelor repetate cu drone provenite din zona de război din Ucraina, Oana Țoiu a evidențiat sprijinul Italiei pentru România, concretizat prin trimiterea unor aeronave Eurofighter Typhoon și a unui detașament de militari.

Pe fondul incidentelor tot mai dese în care drone provenite din zona de război din Ucraina ajung în apropierea sau pătrund în spațiul aerian al României, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, spune că sprijinul aliaților a avut un rol important. În acest sens, ea a indicat Italia drept unul dintre primele state care au răspuns prin măsuri concrete după incidentul cu drona rusească de la Galați.

„Unul dintre primii aliați puternici ai acestui efort diplomatic a fost Italia. Solidaritatea între aliați se manifestă şi prin declarații oficiale, ele au o forță reală mare dar una care nu este întotdeauna uşor de tradus imediat pentru cetățeni sau în beneficii directe. Uneori însă se văd imediat deciziile concrete luate în baza prieteniei dintre țări”, a scris Oana Țoiu pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a precizat că, după discuțiile care au urmat incidentului de la Galați, unde o dronă a lovit un bloc, rănind două persoane, Italia a suplimentat prezența militară în România, astfel că, în luna iunie, la baza de la Mihail Kogălniceanu a ajuns un detașament format din 180 de militari, piloți și personal tehnic, împreună cu patru aeronave Eurofighter Typhoon.

Avioanele italiene au desfășurat alături de militarii Forțelor Aeriene Române misiuni de poliție aeriană sub comandă NATO. Două dintre aceste aeronave au fost ridicate și în cazul dronei care a pătruns recent în spațiul aerian românesc, în județul Buzău.

„Două dintre aceste avioane au urmărit ieri drona şi asta contează pentru consolidarea interoperabilităţii între Forțele Aeriene Române și cele aliate. Toți suntem mândri de pilotul român - meritul îi aparține şi este însoțit de excelenta coordonare şi muncă de echipă cu aliații”, a transmis Oana Țoiu.

Oana Țoiu a mai spus că a discutat cu ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, căruia i-a mulțumit pentru sprijinul acordat României. La rândul său, oficialul italian a reafirmat susținerea pentru prezența NATO pe flancul estic.

„I-am mulțumit în aceste zile ministrului de Externe al Italiei, Antonio Tajani, şi el la rândul său a exprimat continuarea prezenței pe flancul estic şi sprijinul pentru România”, a mai scris ministrul interimar de Externe.

Totodată, Oana Țoiu a anunțat și că, în toamnă, Ministerul Afacerilor Externe va organiza împreună cu Secretariatul General al Inițiativei Central Europene din Italia o conferință ministerială a statelor membre. Printre temele discutate se va afla și cooperarea în domeniul apărării, inclusiv combaterea dezinformării.

„În toamnă, împreună cu Secretariatul General al Inițiativei Central Europene din Italia, Ministerul Afacerilor Externe va găzdui împreună o conferință ministerială a țărilor membre, unde vom discuta şi despre componenta de Apărare comună prin combaterea dezinformării”, a precizat Oana Țoiu.