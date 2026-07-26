 Oana Țoiu remarcă sprijinul Italiei pentru România după incidentele cu drone: „Se văd imediat deciziile concrete” | adevarul.ro
search
Duminică, 26 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Oana Țoiu remarcă sprijinul Italiei pentru România după incidentele cu drone: „Se văd imediat deciziile concrete”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

În contextul incidentelor repetate cu drone provenite din zona de război din Ucraina, Oana Țoiu a evidențiat sprijinul Italiei pentru România, concretizat prin trimiterea unor aeronave Eurofighter Typhoon și a unui detașament de militari.

Oana Ţoiu a mulţumit Italiei pentru spijin. FOTO: Facebook/Oana Ţoiu
Oana Ţoiu a mulţumit Italiei pentru spijin. FOTO: Facebook/Oana Ţoiu

Pe fondul incidentelor tot mai dese în care drone provenite din zona de război din Ucraina ajung în apropierea sau pătrund în spațiul aerian al României, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, spune că sprijinul aliaților a avut un rol important. În acest sens, ea a indicat Italia drept unul dintre primele state care au răspuns prin măsuri concrete după incidentul cu drona rusească de la Galați.

„Unul dintre primii aliați puternici ai acestui efort diplomatic a fost Italia. Solidaritatea între aliați se manifestă şi prin declarații oficiale, ele au o forță reală mare dar una care nu este întotdeauna uşor de tradus imediat pentru cetățeni sau în beneficii directe. Uneori însă se văd imediat deciziile concrete luate în baza prieteniei dintre țări”, a scris Oana Țoiu pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a precizat că, după discuțiile care au urmat incidentului de la Galați, unde o dronă a lovit un bloc, rănind două persoane, Italia a suplimentat prezența militară în România, astfel că, în luna iunie, la baza de la Mihail Kogălniceanu a ajuns un detașament format din 180 de militari, piloți și personal tehnic, împreună cu patru aeronave Eurofighter Typhoon.

Avioanele italiene au desfășurat alături de militarii Forțelor Aeriene Române misiuni de poliție aeriană sub comandă NATO. Două dintre aceste aeronave au fost ridicate și în cazul dronei care a pătruns recent în spațiul aerian românesc, în județul Buzău.

„Două dintre aceste avioane au urmărit ieri drona şi asta contează pentru consolidarea interoperabilităţii între Forțele Aeriene Române și cele aliate. Toți suntem mândri de pilotul român - meritul îi aparține şi este însoțit de excelenta coordonare şi muncă de echipă cu aliații”, a transmis Oana Țoiu.

Oana Țoiu a mai spus că a discutat cu ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, căruia i-a mulțumit pentru sprijinul acordat României. La rândul său, oficialul italian a reafirmat susținerea pentru prezența NATO pe flancul estic.

„I-am mulțumit în aceste zile ministrului de Externe al Italiei, Antonio Tajani, şi el la rândul său a exprimat continuarea prezenței pe flancul estic şi sprijinul pentru România”, a mai scris ministrul interimar de Externe.

Totodată, Oana Țoiu a anunțat și că, în toamnă, Ministerul Afacerilor Externe va organiza împreună cu Secretariatul General al Inițiativei Central Europene din Italia o conferință ministerială a statelor membre. Printre temele discutate se va afla și cooperarea în domeniul apărării, inclusiv combaterea dezinformării.

„În toamnă, împreună cu Secretariatul General al Inițiativei Central Europene din Italia, Ministerul Afacerilor Externe va găzdui împreună o conferință ministerială a țărilor membre, unde vom discuta şi despre componenta de Apărare comună prin combaterea dezinformării”, a precizat Oana Țoiu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”
digi24.ro
image
Putin, îndemnat de un șef de stat să pună capăt războiului din Ucraina: „Toate astea trebuie să se oprească”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan anunță că a fost doborâtă a treia dronă intrată în spațiul românesc, în zona Sulina-Chilia
gandul.ro
image
FBI a capturat în Jamaica o fugară acuzată că a furat milioane din fondurile COVID
mediafax.ro
image
Florinel Coman, tot mai aproape de FCSB! Mutarea care îi anunță plecarea din Qatar
fanatik.ro
image
Am intrat în Muzeul Recordurilor Românești. Locul din București unde se ascund un milion de povești și cele mai spectaculoase colecții din lume
libertatea.ro
image
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
digi24.ro
image
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
gsp.ro
image
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
digisport.ro
image
Fiorentina lui Drăgușin, învinsă de o divizionară secundă. Ce urmează
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
EXCLUSIV. Mărturia ciobanului care a găsit primele fragmente ale dronei doborâte la Buzău: "Era o gaură mare"
observatornews.ro
image
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
cancan.ro
image
Ai fost în șomaj după anii 90? Află dacă perioada îți este recunoscută la calculul pensiei și câți bani iei
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
prosport.ro
image
Când poți pierde terenul moștenit. Situațiile în care legea îți poate crea probleme dacă nu faci demersurile la timp
playtech.ro
image
Delegare controversată la Universitatea Craiova – Levski! Jose Mourinho, scandal uriaș cu arbitrul
fanatik.ro
image
Câți bani a dat, de fapt, România Ucrainei, oficial. Greșeala pe care mai mulți politicieni o fac atunci când prezintă calculele
ziare.com
image
Andrew Tate a spus ce trăiește în închisoare și o actriță celebră din SUA nu s-a putut abține
digisport.ro
image
Extragere Loto duminică, 26 iulie 2026. Report de peste 45,12 milioane de lei la Loto 6/49, la categoria I
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O superbitate! Cum arată casa Andreei Esca din Franța. Vila cu piscină oferă priveliști care îţi taie respiraţia
romaniatv.net
image
Pensionarii care primesc 600 de lei plus la pensie în august. Data la care vin pensiile luna viitoare
mediaflux.ro
image
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Maia Morgenstern, un strigăt de disperare pentru societate după moartea bebelușilor care așteptau un loc la ATI la Marie Curie: „Aveți idee cât rău ați făcut?”
actualitate.net
image
Dezamăgire totală pentru olimpicii din showbiz! „Termini Dreptul şi ajungi casier la Lidl”
click.ro
image
După deschiderea cu scandal, acum cam bate vântul în magazinul lui Donca. „Scump, dom’le, scump!”
click.ro
image
Gabriela Cristea reacționează după criticile primite pentru pozele în costum de baie: „Marea nu este un podium de modă”
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
So many great memories at Cannes over the years — premiering Star Wars, being on the jury, prese jpg
Salata de vară pe care Natalie Portman o mânca la fiecare masă, în copilărie. E atât de simplu de făcut!
clickpentrufemei.ro
Fabrica „Hess” (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria primei fabrici de ciocolată din Brașov, deschisă la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce orașul Tokyo nu are coșuri de gunoi. Cum se menține atât de curat
image
Dezamăgire totală pentru olimpicii din showbiz! „Termini Dreptul şi ajungi casier la Lidl”

OK! Magazine

image
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor

Click! Pentru femei

image
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?