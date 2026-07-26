O dubă a intrat în plin într-o mulțime de oameni adunați la celebrul festival Pride din Berlin, sâmbătă seară, o persoană fiind ucisă, iar cel puțin alte 16 fiind rănite. Incidentul i-a determinat pe polițiști să anuleze festivitățile și un concert în capitala Germaniei, la doar câteva ore de la începerea evenimentelor.

1/4 O dubă a intrat în mulțime la Berlin Pride FOTO X

Poliția din Berlin a anunțat că a identificat un suspect, care nu a fost însă arestat și care are legături cu grupări islamiste din capitala Germaniei, potrivit AP.

„Suspectul este cunoscut poliției. Știm că face parte din cercuri islamiste de aici, din Berlin, iar căutările pentru găsirea acestei persoane se desfășoară cu toată viteza”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Florian Nath. El nu a dezvăluit identitatea suspectului, dar poliția efectuează căutări pentru identificarea altor posibili suspecți.

Autoritățile germane au emis un mandat de urmărire pe numele unui suspect fugit de la locul faptei. Poliția și procurorii au cerut sprijinul populației pentru localizarea tânărului de 21 de ani, identificat drept Abdul B.

Potrivit acestora, se crede că bărbatul a rănit mai multe persoane cu un vehicul aflat în mișcare sâmbătă seară, iar una sau mai multe persoane ar fi părăsit ulterior vehiculul. De asemenea, mai multe persoane ar fi fost înjunghiate, au adăugat autoritățile.

Nath a adăugat că „în continuare nu avem absolut nicio informație cu privire la motivele sale concrete, succesiunea exactă a evenimentelor sau rolul său în comiterea faptei”.

Anterior, poliția anunțase că unele dintre victime au suferit răni care le pun viața în pericol. Într-un mesaj publicat pe X, polițiștii le-au cerut tuturor să părăsească imediat zona în care se desfășura evenimentul, în timp ce ambulanțele și pompierii interveneau pentru a acorda ajutor victimelor.

O dubă albă a lovit mai multe persoane în parcul Tiergarten

Potrivit poliției, o dubă albă a intrat în parcul Tiergarten în jurul orei 22:00. Parcul se află în apropierea traseului pe care marșul Pride trecuse mai devreme. Vehiculul a lovit mai multe persoane înainte de a se izbi de un copac. Poliția nu a precizat câți agenți au fost mobilizați la fața locului, dar a transmis că erau „cu siguranță foarte mulți polițiști”.

Sursa X / @nanana365media

În total, peste 2.200 de polițiști s-au aflat în serviciu la Berlin începând de sâmbătă dimineață, pentru a asigura securitatea paradei Pride și a altor evenimente LGBTQ+ organizate în oraș.

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Polițiștii au audiat martori în parc pe timpul nopții și au verificat informații potrivit cărora, pe lângă rănile provocate în urma impactului, unele victime ar fi prezentat și plăgi înjunghiate. Autoritățile au subliniat însă că este prea devreme pentru a trage concluzii pe baza acestor relatări.

Primarul Berlinului, Kai Wegner, și-a exprimat șocul, afirmând că „după o paradă Pride pașnică și plină de energie, manifestația pentru un Berlin tolerant și pașnic a fost atacată în cel mai brutal mod”.

„Acesta este un atac asupra societății noastre libere și cosmopolite”, a declarat Wegner. „Am încredere în poliție și în autoritățile de securitate, care vor lucra non-stop pentru a investiga cele întâmplate.”

Între timp, autoritățile le-au cerut potențialilor martori să se prezinte și să pună la dispoziția poliției orice fotografii sau înregistrări video pe care le-ar fi realizat la locul atacului. De asemenea, municipalitatea a activat o linie telefonică de criză pentru persoanele care nu își pot găsi prietenii sau membrii familiei.

Sursa X / @nanana365media

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, într-un comunicat, că el și ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, vor „face tot ce este necesar pentru ca acest act îngrozitor să fie investigat pe deplin, iar vinovatul să fie pedepsit”, potrivit The Guardian.

Sute de mii de oameni au venit sâmbătă la Berlin pentru a participa la parada Pride, cunoscută în Germania sub numele de Christopher Street Day. Evenimentul este una dintre cele mai mari sărbători LGBTQ+ din Europa.

Celebrul eveniment Pride, anulat

Evenimentul Pride organizat în fața Porții Brandenburg, în apropiere de parcul Tiergarten, a fost anulat în jurul orei 22:15, iar concertul unei formații care cânta pe scenă a fost întrerupt. Oamenilor li s-a cerut să se întoarcă acasă și să evite traseul prin parc.

Înainte de incident, oamenii sărbătoriseră pașnic, mărșăluind ore întregi prin oraș, dansând pe ritmuri de muzică dată la volum ridicat și aclamând aproximativ 80 de care alegorice participante la paradă.

Julian Methig, care participase mai devreme la petrecerea LGBTQ+ organizată la Poarta Brandenburg, a declarat că tocmai se pregătea să meargă la o petrecere de după eveniment când un prieten i-a spus că „s-a întâmplat ceva rău acolo și sunt foarte multe mașini de pompieri, foarte multe vehicule de intervenție și ambulanțe”.

El a spus că s-a dus în Tiergarten și că a fost șocat că un astfel de incident s-ar fi putut produce în timpul festivităților Pride din Berlin.

„Este o zi neagră pentru comunitate”, a declarat el.