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Mesajul postat de Macron în română după ajutorul pompierilor trimiși să lupte cu flăcările în Franța

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Președintele francez Emmanuel Macron a mulțumit public pentru sprijinul oferit de România, după ce țara noastră a trimis pompieri specializați să participe la intervențiile împotriva incendiilor de vegetație care afectează sudul Franței.

Emmanuel Macron, mesaj de mulţumir pentru România. FOTO: Profimedia
Emmanuel Macron, mesaj de mulţumir pentru România. FOTO: Profimedia

În contextul în care Franța se luptă de aproape o săptămână cu incendii de vegetație de amploare, președintele Emmanuel Macron a mulțumit public României pentru ajutorul oferit. Țara noastră a trimis pompieri specializați care participă la intervențiile desfășurate în zonele afectate.

Emmanuel Macron a transmis un mesaj de mulțumire României, unul dintre statele europene care au sărit în ajutorul Franței în lupta cu incendiile de vegetație din sudul țării.

„Mulțumesc România!”, a scris în română președintele francez pe platforma X.

Valul de incendii din această săptămână l-a determinat pe liderul francez să activeze celula guvernamentală de criză și să mobilizeze armata pentru a sprijini pompierii. Pe lângă echipele trimise de România, Franța beneficiază și de avioane Canadair din Croația și Italia, aeronave Air Tractor din Portugalia, precum și de elicoptere Black Hawk din Cehia și Slovacia.

Pompierii români din cadrul modulului național specializat în stingerea incendiilor de pădure continuă să acționeze în teren, intervenind în mai multe sectoare în funcție de evoluția focarelor și de planurile operative stabilite de autoritățile franceze.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), condițiile meteo și terenul dificil îngreunează operațiunile de stingere.

„Modulul românesc își menține dislocarea la Lycée Bourquin – Argelès-sur-Mer, poziționare care permite un timp de răspuns redus pentru intervențiile din zonele Les Aspres și Vallée de l'Agly”, a transmis IGSU.

pompieri romani franta IGSU jpg
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pompieri romani franta IGSU jpg

Pentru limitarea incendiilor, autoritățile franceze folosesc atât mijloace aeriene, cât și echipe de intervenție la sol. În acest dispozitiv, pompierii români supraveghează sectoarele repartizate, localizează și lichidează focarele active, limitează extinderea flăcărilor și protejează obiectivele aflate în pericol.

Între timp, mii de turiști aflați în sud-vestul Franței și-au văzut vacanțele transformate într-un coşmar. Alertele primite în toiul nopții au declanșat evacuări de urgență, iar oameni cu bagajele în mâini s-au refugiat pe plaje sau au fost scoși din calea flăcărilor cu bărcile.

Cele mai afectate zone sunt peninsula Cap Ferret și regiunea Biscarrosse, în apropiere de Bordeaux, destinații foarte căutate în sezonul estival.

Ministerul francez de Interne a anunțat că aproximativ 141.000 de persoane au fost evacuate din departamentele Gironde și Landes. În paralel, incendiile din Spania au obligat alte aproximativ 70.000 de persoane să își părăsească locuințele.

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