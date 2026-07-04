search
Sâmbătă, 4 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia susține că a cucerit Kostiantinivka, unul dintre cele mai importante bastioane ucrainene din Donbas

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Rusia susține că a preluat controlul asupra orașului Kostiantinivka, unul dintre punctele-cheie ale frontului din estul Ucrainei. Kremlinul afirmă că Vladimir Putin a primit vestea cu satisfacție și a felicitat trupele implicate în ofensivă.

Armata rusă Foto: Profimedia
Armata rusă Foto: Profimedia

Kremlinul a anunțat vineri seară că președintele rus Vladimir Putin a primit cu satisfacție vestea privind ocuparea orașului Kostiantinivka, din estul Ucrainei.

Conform purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția dpa, liderul de la Kremlin a afirmat că forțele ruse au provocat pierderi importante trupelor ucrainene care apărau localitatea.

Autoritățile de la Kiev nu au comentat imediat informațiile privind situația din oraș. Cu toate acestea, reprezentanți ai armatei ucrainene au recunoscut în ultimele zile că situația de pe front în zona Kostiantinivka este dificilă, iar localitatea industrială a suferit distrugeri extinse în urma luptelor, potrivit Agerpres.

În raportul operațional publicat vineri seară, Statul Major al armatei ucrainene a menționat doar desfășurarea unor confruntări intense în apropierea orașului, fără a confirma pierderea controlului asupra acestuia.

Dacă informațiile privind capturarea localității se confirmă, avansul ar reprezenta un nou pas pentru Rusia în tentativa de a prelua controlul complet asupra regiunii Donbas.

În prezent, printre principalele centre urbane din regiunea Donețk aflate încă sub control ucrainean se numără Sloviansk, Kramatorsk și Drujkivka.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO
digi24.ro
image
În ciuda acuzațiilor aduse familiei Pașca din Bihor, alți pacienți au venit să stea în cămin, trimiși de angajați din spitale
stirileprotv.ro
image
Primul eșec SAFE. Șantierul Naval Mangalia, scos din nou la vânzare după ce prima licitație nu a interesat pe nimeni. Nici măcar pe Rheinmetall, pentru care autoritățile române, în frunte cu ministrul Radu Miruță, au girat public. La Mangalia ar urma să fie construite mai multe nave prin programul SAFE
gandul.ro
image
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
mediafax.ro
image
Harry Kane, eroul Angliei în partida cu RD Congo din Cupa Mondială, moment special în tribune. Ce a făcut după meci
fanatik.ro
image
Primăria București câștigă procesul cu Institutul „Elie Wiesel”: numele străzii Mircea Vulcănescu rămâne neschimbat. Avocat, laude pentru recursul „impecabil” al primarului Nicușor Dan
libertatea.ro
image
L-ar mai propune AUR pe Călin Georgescu premier? Răspunsul lui George Simion
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Daniela Gyorfi și fiica ei, Maria, pleacă în vacanță. La ce destinație s-au gândit: „I-am promis”
click.ro
image
Suspecta atentatului din Monaco este o ucraineancă deghizată în bărbat. Amanta lui Ermolaev și-a pierdut picioarele în explozie
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
observatornews.ro
image
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi și salată de varză
cancan.ro
image
Dosar de pensie. De ce doi pensionari cu aceeași vechime pot avea pensii diferite? Ce contează cel mai mult?
newsweek.ro
image
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
prosport.ro
image
Poţi pleca în străinătate cu un minor fără acordul celuilalt părinte? Ce spune legea exact în 2026
playtech.ro
image
Alarmă la FCSB! Gigi Becali a dat afară jucători de peste 4 milioane de euro și a adus un fundaș din liga a treia cu 100.000 de euro!
fanatik.ro
image
Americanii fug din țară și cei mai mulți se îndreaptă spre un anumit stat, unde prețurile caselor au scăzut la un minim din ultimii 3 ani
ziare.com
image
E gata: Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Poate ajunge la 12.000.000 de euro
digisport.ro
image
4 iulie 1854, ziua în care s-a născut Victor Babeș, bacteriolog și morfopatolog, savantul care a pus bazele microbiologiei românești. Motivul pentru care nu a luat Premiul Nobel pentru Medicină
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu WOW! Vloggerul Petruț Bisoi s-a mutat într-un penthouse de 300 de mp care arată ca în filme! Are saună, sală de forță și vedere spre Herăstrău / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia plănuiește un atac asupra Poloniei pentru a testa hotărârea NATO! Avertisment venit din SUA
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Ce destinație de vis au ales doi vloggeri români pentru a scăpa de canicula din România: „Când o să ne fie cald, o să ne amintim de perioada asta”
click.ro
image
Prințesa Kate a surprins la Wimbledon! Accesoriul celebru la care a renunțat fără explicații
click.ro
image
Cătălin Bordea îi răspunde lui Spike după declarațiile recente. Cum și-a ironizat comediantul fostul prieten
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Jul 1, 2026, 04 46 34 PM png
Ultima noapte a Constantinopolului: cum a dispărut Imperiul Roman după 1.500 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
image
Ce destinație de vis au ales doi vloggeri români pentru a scăpa de canicula din România: „Când o să ne fie cald, o să ne amintim de perioada asta”

OK! Magazine

image
Prințesa fugară a reapărut. După o lungă absență și un divorț dureros, Prințesa Haya a Iordaniei se afișează alături de fiica ei de 18 ani

Click! Pentru femei

image
Blondele se distrează mai bine! Designerul Vera Wang și-a schimbat imaginea când a împlinit 77 de ani

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza