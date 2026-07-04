Rusia susține că a cucerit Kostiantinivka, unul dintre cele mai importante bastioane ucrainene din Donbas

Rusia susține că a preluat controlul asupra orașului Kostiantinivka, unul dintre punctele-cheie ale frontului din estul Ucrainei. Kremlinul afirmă că Vladimir Putin a primit vestea cu satisfacție și a felicitat trupele implicate în ofensivă.

Kremlinul a anunțat vineri seară că președintele rus Vladimir Putin a primit cu satisfacție vestea privind ocuparea orașului Kostiantinivka, din estul Ucrainei.

Conform purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția dpa, liderul de la Kremlin a afirmat că forțele ruse au provocat pierderi importante trupelor ucrainene care apărau localitatea.



Autoritățile de la Kiev nu au comentat imediat informațiile privind situația din oraș. Cu toate acestea, reprezentanți ai armatei ucrainene au recunoscut în ultimele zile că situația de pe front în zona Kostiantinivka este dificilă, iar localitatea industrială a suferit distrugeri extinse în urma luptelor, potrivit Agerpres.

În raportul operațional publicat vineri seară, Statul Major al armatei ucrainene a menționat doar desfășurarea unor confruntări intense în apropierea orașului, fără a confirma pierderea controlului asupra acestuia.

Dacă informațiile privind capturarea localității se confirmă, avansul ar reprezenta un nou pas pentru Rusia în tentativa de a prelua controlul complet asupra regiunii Donbas.

În prezent, printre principalele centre urbane din regiunea Donețk aflate încă sub control ucrainean se numără Sloviansk, Kramatorsk și Drujkivka.