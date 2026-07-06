Video Rusia a lovit Kievul cu rachete balistice înainte de summitul NATO: opt oameni au murit și zeci de clădiri sunt distruse

Rusia a lovit luni regiunea ucraineană Kiev cu rachete balistice, ucigând cel puțin opt persoane și rănind alte câteva zeci, au anunțat autoritățile, atacul având loc în ajunul unui summit NATO organizat în Turcia.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că echipele de salvare încă localnici de sub dărâmăturile clădirilor distruse de bombardamentele din timpul nopții, potrivit The Guardian.

Șapte persoane au fost ucise în Kiev, iar una în districtul Bucea, la nord-vest de capitală, au precizat autoritățile, în timp ce în Kiev și în zonele învecinate au fost rănite cel puțin 34 de persoane.

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Luni, rachetele și dronele au lovit blocuri de locuințe și alte clădiri, a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației militare a regiunii Kiev.

„Inamicul lovește cu rachete balistice”, a transmis Tkacenko pe Telegram.

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Kliciko a anunțat că sistemele de apărare aeriană sunt în funcțiune și i-a îndemnat pe cetățeni să rămână în adăposturi.

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Este de așteptat ca președintele SUA, Donald Trump, și cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, să discute despre război în marginea summitului NATO din capitala turcă Ankara, care începe marți.

Acesta a fost al doilea atac asupra capitalei și a împrejurimilor sale în mai puțin de o săptămână și a avut loc în contextul în care ambele tabere și-au intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune. Acest lucru subliniază extinderea capacităților de lovire în acest război, la mai bine de patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

În ultimele săptămâni, Ucraina a vizat tot mai des facilitățile energetice din interiorul Rusiei și, în special, din teritoriile controlate de Moscova, în încercarea de a slăbi efortul de război al Kremlinului.

În Crimeea anexată de Rusia, guvernatorul acesteia, Mihail Razvojaev, a declarat că o lovitură ucraineană în apropiere de Sevastopol a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică.

„În urma unui atac inamic asupra infrastructurii energetice de lângă Sevastopol, orașul nostru a rămas temporar fără electricitate”, a scris Razvojaev pe Telegram.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat pe aplicația de mesagerie Max (susținută de stat) că mai multe valuri de drone care se îndreptau spre capitala rusă au fost doborâte de apărarea aeriană a Rusiei.

Zelenski a declarat duminică că trupele continuă să lupte pentru orașul strategic Kosteantînivka din estul țării, o poartă de acces către poziții-cheie ucrainene din regiunea Donețk.

Moscova afirmase vineri că a cucerit acest avanpost, însă Kievul a respins anunțul, numindu-l o „minciună” și precizând că apără în continuare orașul.

„Luptele continuă și pentru Kosteantînivka, un oraș pe care (liderul rus Vladimir) Putin l-a revendicat deja ca fiind al său, dar este evident că nu va îndrăzni niciodată să își declare prezența acolo”, a spus Zelenski în discursul său zilnic de seară.