Statele NATO se vor confrunta cu o provocare directă din partea lui Putin „în următoarele luni”, avertizează serviciile de informații britanice

Surse din serviciile britanice de informații avertizează că Rusia ar putea provoca, în următoarele luni, o confruntare directă cu state NATO pentru a testa coeziunea alianței și reacția noului guvern britanic, pe fondul concentrării atenției administrației americane asupra tensiunilor cu Iranul.

Potrivit informațiilor citate de publicația The Mail on Sunday, oficiali din domeniul informațiilor apreciază că președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să profite de eventualele vulnerabilități politice generate de schimbarea conducerii de la Londra și de contextul internațional actual.

Una dintre surse a declarat că există „o convingere tot mai puternică” potrivit căreia Moscova pregătește o acțiune menită să testeze NATO în următoarele luni. În evaluarea acesteia, mai mulți factori contribuie la acest scenariu, inclusiv percepția că președintele american Donald Trump este concentrat asupra crizei din Orientul Mijlociu, precum și semnalele privind tensiuni în conducerea Ucrainei.

Aceeași sursă susține că evoluția războiului din Ucraina ar putea influența calculele Kremlinului. Potrivit acesteia, liderul rus ar considera că, în lipsa unei schimbări de ritm pe front, poziția Rusiei riscă să se deterioreze.

Sursele mai afirmă că schimbarea guvernului britanic ar putea reprezenta un alt element luat în calcul de Moscova, în încercarea de a evalua dacă există diferențe de abordare între actuala și fosta administrație în privința sprijinului acordat Ucrainei și a politicii față de Rusia.

Între timp, autoritățile britanice monitorizează și activitatea flotei comerciale ruse care transportă petrol în pofida sancțiunilor occidentale. Potrivit publicației, după interceptarea unui petrolier de către comando-uri ale Royal Marines luna trecută în Canalul Mânecii, unele nave și-ar fi modificat traseul, navigând spre Oceanul Atlantic pe la nordul Insulelor Shetland.

Publicația relatează, de asemenea, că o fregată rusă a desfășurat recent exerciții de artilerie cu muniție reală în apropierea coastelor sud-vestice ale Marii Britanii, incident care a atras atenția autorităților britanice.

Avertismentele privind Rusia apar într-un context de securitate mai amplu, marcat și de amenințările formulate de Iran la adresa bazelor militare britanice utilizate de forțele americane. Potrivit The Mail on Sunday, serviciile secrete britanice au intensificat măsurile de protecție a bazei aeriene RAF Fairford, folosită de aviația Statelor Unite.

Există, de asemenea, preocupări privind vulnerabilitatea Marii Britanii în fața unor eventuale atacuri cu rachete balistice. Analistul militar Tim Ripley, citat de publicație, afirmă că anumite tipuri de rachete iraniene ar avea raza de acțiune necesară pentru a lovi ținte aflate pe teritoriul Regatului Unit.

Ministerul britanic al Apărării a transmis că forțele armate sunt pregătite permanent să răspundă amenințărilor aeriene și cu rachete.

La rândul său, ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că Guvernul de la Londra își menține angajamentul față de apărarea aliaților și descurajarea oricărei agresiuni.

„Rusia nu ar trebui să aibă niciun dubiu în privința hotărârii acestui guvern și a prim-ministrului de a se opune agresiunii ruse, atât în Ucraina, cât și împotriva Regatului Unit sau a aliaților noștri. Investițiile recente în programul avioanelor de luptă și în alte tehnologii de apărare demonstrează angajamentul nostru pentru consolidarea capacității de descurajare”, a declarat acesta.