Criza benzinei în Rusia: Putin convoacă o ședință de urgență după atacurile Ucrainei

Președintele rus Vladimir Putin a convocat de urgență conducerea marilor companii energetice și oficialii responsabili de sectorul petrolier, după ce penuria de carburanți s-a extins în numeroase regiuni ale Rusiei. Liderul de la Kremlin a admis că șoferii stau la cozi pentru a alimenta, iar în multe benzinării nu mai găsesc tipul de carburant de care au nevoie.

„Problemele persistă atât pentru șoferi, cât și pentru mediul de afaceri. Din păcate, încă există cozi la stațiile de alimentare, iar sortimentul necesar de benzină nu este întotdeauna disponibil”, a declarat Putin în cadrul reuniunii desfășurate la Kremlin.

Criza s-a agravat în ultimele luni, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor și infrastructurii petroliere ruse. Potrivit estimărilor Reuters, producția de combustibil a Rusiei a scăzut cu aproximativ 25% în luna iunie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și se situează în prezent cu aproape 20% sub nivelul cererii interne.

Aproape toate marile rafinării ruse au fost afectate de atacurile cu drone lansate de Ucraina

Pentru limitarea efectelor, autoritățile ruse au interzis exporturile de benzină și combustibil pentru aviație, au direcționat rezervele către piața internă și au cerut rafinăriilor să funcționeze la capacitate maximă. Moscova analizează inclusiv suspendarea exporturilor de motorină și, într-o măsură neobișnuită pentru unul dintre cei mai mari producători mondiali de petrol, ia în calcul importul de benzină.

Vicepremierul Alekander Novak a declarat că Rusia importă deja între 100.000 și 150.000 de tone de benzină pe lună din Belarus și negociază livrări suplimentare din Kazahstan.

Potrivit Kremlinului, Rusia dispune în prezent de aproximativ 1,7 milioane de tone de benzină în rezerve. Specialiștii estimează însă că acest volum ar acoperi doar aproximativ două săptămâni de consum în perioada de vârf a verii.

În ultimele două luni, aproape toate marile rafinării ruse au fost afectate de atacurile cu drone lansate de Ucraina. Singura mare instalație care a rămas neavariată este rafinăria din Omsk, cu o capacitate anuală de procesare de 22 de milioane de tone.

Rusia că lovește benzinăriile din apropierea frontului

În paralel, autoritățile ucrainene susțin că Moscova și-a schimbat tactica și a început să atace sistematic stațiile de alimentare din regiunile aflate în apropierea liniei frontului.

Serhii Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării și expert în tehnologii radio, cunoscut sub indicativul „Flash”, afirmă că armata rusă utilizează drone Shahed și alte tipuri de aparate fără pilot pentru a lovi benzinării din regiunile Dnipropetrovsk, Harkov și Sumî.

Potrivit acestuia, stațiile vizate nu au legătură cu aprovizionarea militară, iar scopul atacurilor este intimidarea populației civile.

„Vor rămâne oamenii fără benzină? Desigur că nu. Vom găsi soluții pentru organizarea distribuției și alimentării cu combustibil”, a declarat expertul ucrainean.

Oficialii de la Kiev susțin că aceste atacuri reprezintă o reacție la operațiunile desfășurate de armata ucraineană împotriva depozitelor de combustibil și rafinăriilor din Rusia.

Unul dintre cele mai recente incidente a avut loc la Zaporojie, unde, potrivit autorităților ucrainene, o dronă rusă a lovit pentru a doua oară o stație de alimentare în timp ce pompierii interveneau pentru stingerea incendiului izbucnit la un rezervor cu gaz lichefiat. O autospecială de pompieri a fost avariată, însă echipajul a reușit să se adăpostească înainte de impact.

Astfel, în timp ce Rusia încearcă să gestioneze o criză internă a carburanților provocată de reducerea capacităților de rafinare, războiul din jurul infrastructurii energetice continuă să se intensifice de ambele părți ale frontului.