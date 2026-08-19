Rușii își golesc conturile: peste 24 miliarde de euro retrase din bănci de la începutul anului. Teama care se răspândește în Rusia

Tot mai mulți ruși își scot banii din bănci pe fondul problemelor economice și al temerii că statul ar putea ajunge să le înghețe sau să le preia economiile pentru finanțarea războiului.

Rușii au început să scoată tot mai mulți bani din bănci încă din luna martie, iar retragerile au continuat să crească în lunile următoare. Potrivit platformei financiare Banks.ru, aproximativ 300 de miliarde de ruble (3,05 miliarde de euro) au fost retrase în fiecare lună, astfel că, până la sfârșitul lunii iulie, suma totală a ajuns la aproximativ 24,4 miliarde de euro.

Cererea de numerar apare într-o perioadă dificilă pentru Rusia: dronele ucrainene au lovit numeroase rafinării și infrastructura logistică, iar economia a scăzut drastic. În același timp, o parte dintre ruși se tem că, dacă războiul va continua să genereze tot mai multe costuri, Kremlinul ar putea îngheța sau chiar prelua depozitele cetăţenilor pentru a obține bani.

Datele marilor bănci arată că oamenii nu doar se tem de o eventuală problemă, ci au început deja să-și mute banii din conturi. Cinci dintre cele mai mari șapte bănci din Rusia au înregistrat scăderi ale depozitelor persoanelor fizice, potrivit Euronews.com.

Gazprombank a pierdut cel mai mult: 299,5 miliarde de ruble (3,04 miliarde de euro) în patru luni, ceea ce reprezintă 10,8% din totalul depozitelor.

La Rosselkhozbank, clienții au retras 270,5 miliarde de ruble (2,75 miliarde de euro), adică peste 15% din banii pe care îi aveau în depozite.

Retragerile au fost importante și la Alfa-Bank, cea mai mare bancă privată din Rusia, de unde au ieșit 179,4 miliarde de ruble (1,82 miliarde de euro), echivalentul a 5,6% din depozite.

La Sovcombank și VTB, clienții au retras 81,7 miliarde de ruble (830 de milioane de euro), respectiv 20,4 miliarde de ruble (207 milioane de euro).

Nici Sberbank nu a rămas în afara acestui val. După o perioadă în care depozitele au rămas stabile, clienții au retras 211,6 miliarde de ruble (2,15 miliarde de euro) în iunie și alte 31,8 miliarde de ruble (323 de milioane de euro) în iulie.

Singura care a avut o evoluție diferită a fost T-Bank, depozitele sale crescând cu 193 de miliarde de ruble (1,96 miliarde de euro).

În acest context, Banca Rusiei a calculat că suma totală de cash aflată în circulație a crescut în iulie cu 643,4 miliarde de ruble (6,53 miliarde de euro), cea mai mare creștere lunară din acest an. Tendința a continuat și în august, când rușii au retras alte 300 de miliarde de ruble în primele două săptămâni.

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De ce își scot oamenii banii

Teama privind economiile private nu este neîntemeiată în Rusia, unde, anul trecut, procurorii rau transferat în proprietatea statului active private în valoare de aproximativ 51,5 miliarde de dolari (44,3 miliarde de euro).

Un exemplu recent este cazul miliardarului Vadim Moshkovich, fondatorul companiei agricole Rusagro. În iunie, autoritățile au confiscat active în valoare de aproximativ 7,6 miliarde de dolari (6,5 miliarde de euro) asociate acestuia.

În aceeași perioadă, Vladimir Putin a primit de la oligarhi ceea ce oficialii ruși au prezentat drept „donații” voluntare. Potrivit publicației Vedomosti, aceste contribuții au adus până la jumătatea lunii august sute de miliarde de ruble la bugetul federal.

Kremlinul se bazează de mai mult timp și pe sistemul bancar pentru a susține industria de apărare. La cererea autorităților, băncile acordă credite companiilor din acest sector, în cadrul politicilor de finanțare stabilite de guvern.

Şi companiile îşi retragfondurile din bănci

Banii nu ies însă doar din conturile persoanelor fizice. Companiile mari își mută și ele fondurile în afara sistemului financiar rusesc. Potrivit Băncii Centrale, peste 9,4 miliarde de dolari au ieșit din sistemul bancar al Rusiei în trimestrul al doilea din 2026.

Situația amintește de începutul războiului din Ucraina, când, la scurt timp după invazie și după introducerea primelor sancțiuni occidentale, rușii au retras sume importante din bănci. Banca Centrală a ridicat atunci dobânda la 20% și a introdus controale asupra circulației capitalului pentru a împiedica destabilizarea sistemului financiar.

După ridicarea restricțiilor, retragerile s-au redus, însă actualul val este mai mare și durează mai mult.

Economia Rusiei e în cădere

În timp ce banii ies din bănci, economia rusă pierde din ritmul pe care îl avea anul trecut. Datele publicate de Kremlin arată o creștere a PIB-ului de numai 0,3% în prima jumătate a lui 2026, față de 1,2% în aceeași perioadă din 2025, însă informaiţiile nu pot fi verificate independent.

În acest context, Andrei Klepach, economistul-șef al corporației de dezvoltare de stat VEB, a fost demis în weekendul acesta, din cauza unor declaraţii privind incapacitatea Rusiei de a ţine pasul cu tehnologiile şi economia occidentale.

„Nu vom câștiga competiția în acest război de uzură. Ne facem iluzia că totul se va prăbuși. Nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla. Costurile noastre cresc”, avertiza el la un forum economic organizat de Bursa din Moscova în luna mai.