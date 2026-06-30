Războiul începe să lovească economia rusă. Micii antreprenori închid afaceri și acuză presiunea fiscală: „Au decis să ne termine”

La mai bine de patru ani de la începutul invaziei din Ucraina, efectele economice ale războiului se resimt tot mai puternic în viața de zi cu zi a rușilor. În timp ce industria de apărare este alimentată cu miliarde de dolari din bugetul de stat, mii de mici afaceri se confruntă cu scăderea vânzărilor, taxe mai mari și costuri în continuă creștere.

În suburbia Mîtișci, de lângă Moscova, vitrinele goale și anunțurile „De închiriat” au devenit tot mai frecvente. Proprietarii de magazine, saloane și restaurante spun că numărul clienților scade de la o lună la alta, iar noile măsuri fiscale îi împing spre faliment sau către economia subterană, relatează AFP.

„Inflația s-a simțit imediat după începutul războiului”

O femeie care conduce de 12 ani o mică afacere și care a acceptat să vorbească sub protecția anonimatului afirmă că problemele au început odată cu declanșarea invaziei în Ucraina.

„Din momentul în care au început operațiunile militare am simțit efectele inflației”, spune antreprenoarea, explicând că majorarea taxelor și noile reglementări au redus semnificativ profiturile.

Creșterea prețurilor și volatilitatea rublei se numără printre principalele consecințe economice interne ale conflictului, pe fondul sancțiunilor occidentale impuse Rusiei.

În primii ani ai războiului, cheltuielile masive ale statului pentru industria militară au reușit să susțină economia. Astăzi însă, economiștii spun că efectele pozitive s-au concentrat aproape exclusiv în sectorul apărării.

Cheltuielile militare ale Rusiei au ajuns la aproximativ 8% din PIB, cel mai ridicat nivel din perioada de după Războiul Rece.

În schimb, economia civilă încetinește. La începutul anului 2026, Rusia a înregistrat prima contracție economică trimestrială din ultimii trei ani.

„Economia Rusiei funcționează acum pe două niveluri”

Aleksander Koliandr, expert în economia rusă la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA), afirmă că economia țării este tot mai divizată.

„Există industria de apărare, controlată de stat și alimentată de buget, care merge relativ bine, și există restul economiei, unde situația este mult mai dificilă”, explică analistul.

Potrivit acestuia, consumatorii sunt mult mai prudenți decât în primii ani ai războiului.

„Oamenii amână achizițiile importante și cheltuiesc mai puțin. Nivelul lor de trai nu mai este același ca la începutul conflictului”, spune Koliandr.

În opinia sa, cei mai afectați sunt antreprenorii și profesioniștii independenți, care nu beneficiază de fluxul de bani direcționat către industria militară.

Clienții dispar, iar costurile cresc

Janna, proprietara unui salon de manichiură din Mîtișci, spune că a fost nevoită să renunțe la propriul spațiu și să se mute într-un studio pe care îl împarte cu alți specialiști, deoarece nu mai putea suporta chiria.

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„Se vede clar că numărul clienților a scăzut din cauza situației financiare tot mai instabile”, afirmă ea.

În același timp, toate cheltuielile de funcționare au crescut.

„Clienții aleg servicii mai ieftine sau renunță complet la ele”, spune antreprenoarea.

Ea critică și modificările fiscale introduse în acest an, inclusiv majorarea TVA și eliminarea unor facilități fiscale destinate întreprinderilor mici.

În aceste condiții, recunoaște că ia în calcul mutarea unei părți din activitate în economia gri.

„Nu mai este posibil să lucrezi respectând toate regulile. Încerc să găsesc un echilibru, astfel încât serviciile să rămână accesibile pentru clienți, iar eu să pot continua activitatea.”

„Au decis să ne termine definitiv”

În apropiere, pe ușa unei foste măcelării a apărut anunțul „Spațiu de închiriat”.

Alina, proprietara magazinului, spune că a renunțat la afacere după ce vânzările au scăzut constant în ultimii ani.

„Puterea de cumpărare a oamenilor s-a redus foarte mult”, afirmă femeia, care administra magazinul împreună cu soțul ei.

Ea estimează că, în urma modificărilor fiscale intrate în vigoare anul acesta, valoarea taxelor pe care trebuie să le plătească a crescut de aproximativ 15 ori.

„Lucrăm din 2015. Ne-am plătit întotdeauna taxele corect și am respectat toate noile obligații. Iar acum au decis să ne termine definitiv”, spune antreprenoarea pentru AFP.

„Ce ar trebui să facă un om de afaceri cinstit într-o asemenea situație? Să închidă tot?”

Economia de război schimbă prioritățile Kremlinului

În timp ce resurse fără precedent sunt direcționate către producția militară și finanțarea războiului din Ucraina, numeroase afaceri mici din Rusia se confruntă cu o realitate diferită: consum în scădere, taxe mai mari și costuri care cresc mai repede decât veniturile.

Pentru mulți antreprenori, provocarea nu mai este dezvoltarea afacerii, ci supraviețuirea pe o piață în care economia civilă pare să fi trecut pe plan secund, în timp ce economia de război a devenit principala prioritate a Kremlinului.