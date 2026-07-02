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Șeful celei mai mari bănci din Rusia îi cere public lui Putin să pună capăt războiului: „Toți așteaptă încetarea luptelor”

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Război în Ucraina
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Unul dintre cei mai influenți oameni din economia Rusiei a lansat un apel public fără precedent către Vladimir Putin pentru încheierea războiului din Ucraina, avertizând că economia țării se confruntă cu dificultăți tot mai mari.

Vladimir Putin și Gherman Gref/FOTO:EPA/EFE
Vladimir Putin și Gherman Gref/FOTO:EPA/EFE

Gherman Gref, președintele băncii de stat Sberbank și una dintre cele mai importante figuri din sistemul financiar rus, a declarat într-un interviu difuzat de televiziunea de stat că principala preocupare a rușilor este încetarea cât mai rapidă a ostilităților.

„Cred că ceea ce îi preocupă pe fiecare dintre noi este același lucru. Nu cred că există cineva care să nu-și dorească în primul rând o încheiere rapidă a luptelor”, a afirmat Gref.

Declarația este considerată neobișnuită în contextul în care oficialii și liderii marilor companii de stat evită, de regulă, orice critică publică la adresa politicii Kremlinului.

Economia Rusiei, tot mai afectată de război

Gherman Gref avertizase și în trecut că economia rusă resimte tot mai puternic costurile conflictului din Ucraina.

Potrivit acestuia, cheltuielile militare uriașe, sancțiunile occidentale și atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere au amplificat problemele economice, într-un moment în care populația se confruntă cu inflație ridicată, dobânzi record, scăderea veniturilor și disponibilizări.

„Am răcit deja prea mult economia”, a spus bancherul, sugerând că politica economică actuală riscă să împingă Rusia într-o perioadă de stagnare.

Apelul său vine în contextul în care, potrivit unui sondaj citat de Institutul pentru Studiul și Analiza Conflictelor din Kiev, 81% dintre ruși și-ar dori încheierea războiului. Dacă cifra este confirmată, ar reprezenta cel mai ridicat nivel de susținere pentru încetarea conflictului de la începutul invaziei din februarie 2022.

Kievul intensifică loviturile în interiorul Rusiei

În paralel cu dificultățile economice din Rusia, Ucraina continuă campania de atacuri asupra infrastructurii militare și energetice aflate la mare distanță de linia frontului.

În ultimele zile, autoritățile de la Kiev au anunțat lovituri asupra unei instalații petroliere din orașul Ufa, situat la peste 1.300 de kilometri de front, precum și asupra unui obiectiv militar-industrial din regiunea Penza.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina își pune în aplicare strategia de lovire a obiectivelor strategice ruse.

„În fiecare zi este pus în aplicare planul nostru de sancțiuni cu rază lungă de acțiune. Este un răspuns pe deplin justificat la tot ceea ce Rusia face împotriva noastră”, a spus liderul ucrainean.

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Statul Major al armatei ucrainene a precizat că fabrica din Penza produce componente utilizate la rachete de croazieră și balistice, echipamente pentru aviația militară și sisteme destinate sateliților de recunoaștere.

De asemenea, armata ucraineană susține că a lovit poduri și rute logistice aflate în teritoriile ocupate din regiunile Donețk și Lugansk.

Industria petrolieră rusă, sub presiune

Ministerul ucrainean al Apărării afirmă că, numai în luna iunie, forțele sale au atacat 11 rafinării de petrol, precum și depozite de combustibil și alte obiective militare.

La rândul său, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a lovit hangare în care erau adăpostite avioane de luptă rusești pe un aerodrom din Crimeea anexată.

Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să exercite presiuni suplimentare asupra Rusiei pentru a accepta încetarea războiului.

Ucraina se pregătește pentru o posibilă ofensivă din nord

Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că există indicii privind o posibilă ofensivă rusă din regiunea Briansk, în nordul Ucrainei.

Potrivit acestuia, obiectivul Moscovei nu ar fi cucerirea Kievului, ci deschiderea unui nou sector de front în regiunea Cernihiv, pentru a obliga Ucraina să redistribuie trupe din alte zone unde desfășoară operațiuni.

„Acesta este un scenariu realist și ne pregătim pentru el”, a afirmat Sîrski într-un interviu acordat postului ucrainean TSN.

Generalul a apreciat însă că este puțin probabil ca Belarus să permită din nou folosirea teritoriului său pentru lansarea unei noi invazii asupra Ucrainei.

„Nu cred că actuala conducere a Belarusului va decide să ofere din nou teritoriul țării pentru o operațiune ofensivă. Totuși, luăm în calcul și această posibilitate”, a spus comandantul ucrainean.

Semne de oboseală în armata rusă

Sîrski a susținut că există indicii potrivit cărora trupele ruse încep să resimtă uzura celor peste patru ani de război.

Potrivit comandantului ucrainean, intensitatea luptelor de pe front ar fi scăzut cu aproximativ 30%, în timp ce atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice și energetice continuă să afecteze capacitatea Rusiei de a susține operațiunile militare.

Afirmațiile oficialilor ucraineni privind situația de pe front și impactul loviturilor asupra economiei ruse nu au putut fi verificate independent. Kremlinul nu a comentat declarațiile lui German Gref și nici evaluările prezentate de autoritățile de la Kiev.

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