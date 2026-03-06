Fiecare al șaptelea soldat rus capturat este un ucrainean din teritoriile ocupate

Aproximativ unul din șapte militari ruși capturați de armata ucraineană provine din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, potrivit autorităților de la Kiev.

Cartierul General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război, instituția ucraineană responsabilă cu gestionarea prizonierilor de război, spune că aproximativ 15% dintre soldații ruși luați prizonieri sunt, de fapt, cetățeni ucraineni din regiunile ocupate.

Pavlo Iațenko, reprezentant al instituției, a declarat că mulți dintre acești bărbați sunt recrutați printr-un mecanism de mobilizare forțată aplicat în zonele controlate de Rusia.

Potrivit lui, autoritățile ruse obligă mai întâi locuitorii din teritoriile ocupate să accepte pașapoarte rusești. După obținerea cetățeniei, bărbații sunt înregistrați în evidențele militare și pot fi mobilizați pentru a lupta în armata rusă.

Iațenko a spus că au existat chiar cazuri în care persoane din aceste regiuni au fost capturate de două ori.

„Există situații în care ucraineni din teritoriile temporar ocupate, care au fost anterior prizonieri la noi, ajung din nou în captivitate”, a afirmat el. „Cunoaștem cel puțin două astfel de cazuri.”

Potrivit oficialului ucrainean, acest lucru sugerează că Rusia continuă să trimită în luptă locuitori ai teritoriilor ocupate, folosindu-i drept „carne de tun”.

Într-un context mai larg, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat anterior că Ucraina mobilizează între 30.000 și 34.000 de persoane pe lună pentru a susține efortul de război.

El a afirmat că Rusia recrutează aproximativ 10.000 de militari mai mult pe lună decât Ucraina, dar a adăugat că nu există semne că Moscova ar pregăti o mobilizare generală la scară largă.