Oficiali de la Kremlin își mută activele în străinătate de teama unei noi mobilizări mascate în Rusia

Rușii se tem că președintele Vladimir Putin ar putea ordona în curând o nouă mobilizare masivă pentru războiul din Ucraina, după alegerile parlamentare din acest weekend. Un oficial european din domeniul securității susține că Rusia se pregătește să recruteze încă 300.000 de bărbați în armată până la sfârșitul anului.

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Potrivit documentelor consultate de Bloomberg, teama se extinde și în rândul unor oficiali de la Kremlin și al personalului centrelor de recrutare ale armatei, care au încercat în ultimele luni să-și deschidă conturi bancare în străinătate și să-și mute activele în afara țării.

În același timp, și-au încurajat prietenii și rudele să părăsească Rusia.

Spre deosebire de mobilizarea anterioară din septembrie 2022, care a provocat o creștere a anxietății în rândul populației și a determinat zeci de mii de oameni să fugă din Rusia, de această dată este posibil să nu existe un anunț oficial, întrucât Kremlinul a construit în secret infrastructura digitală necesară pentru a chema oamenii în armată, în timp ce închide și posibilele căi de ieșire din țară.

Rusia organizează primele alegeri parlamentare de la începutul invaziei din Ucraina, în timp ce Kremlinul se confruntă cu necesitatea de a recruta anual sute de mii de militari.

Regiunile ruse au recrutat 234.000 de militari pe bază de contract în primele opt luni ale anului, sub nivelul de 260.000 din aceeași perioadă a anului trecut. În paralel, Rusia își restructurează centrele de recrutare și derulează campanii pentru atragerea de noi militari.

Putin neagă că ar avea loc o mobilizare după alegeri

Putin respinge însă avertismentele privind o posibilă mobilizare după alegeri, pe care le califică drept „un nonsens total”.

„Din punctul de vedere al disponibilității personalului militar, nu avem nicio problemă aici. Oamenii se prezintă voluntar și semnează contracte”, a declarat el la Vladivostok, pe 3 septembrie.

Miercuri, președintele rus a făcut, într-un discurs televizat adresat națiunii, o legătură directă între alegeri și război.

„Alegerea și hotărârea voastră vor arăta din nou că milioane de oameni îi susțin pe luptătorii noștri”, a spus el. „Participarea la alegeri este contribuția noastră comună la victoria Rusiei.”

În Rusia nu există o opoziție autentică în alegerile parlamentare, iar partidele care ar urma să intre în Dumă susțin războiul.

În paralel, Kremlinul ar putea concentra o eventuală mobilizare în regiunile care îi oferă cel mai mare sprijin lui Putin. Rusia are acum un sistem digital care permite transmiterea electronică a ordinelor de recrutare și aplicarea automată a unor restricții pentru cei care nu se prezintă.

Zvonurile privind o nouă mobilizare au alimentat temerile rușilor, în timp ce ofensiva rusă din mai până în august a dus la cucerirea a doar 155 de kilometri pătrați, față de 2.037 de kilometri pătrați în aceeași perioadă a anului trecut.

„Situația militară din ultimele luni indică faptul că Rusia nu dispune de suficient personal pentru a concentra forțele pe principala direcție de înaintare și, în același timp, pentru a acoperi în mod fiabil linia frontului”, a declarat Kirill Rogov, directorul Re: Russia, un grup de cercetare cu sediul la Viena.

„Cu alte cuvinte, mobilizarea ar fi necesară dacă obiectivul este atingerea granițelor Donbasului în termen de șase luni.”

Rusia ar fi pierdut 42.000 de militari într-o singură lună

În august, Ministerul ucrainean al Apărării transmitea că Rusia a suferit unele dintre cele mai mari pierderi din război în luna iulie, în timp ce Kievul a înregistrat cele mai importante câștiguri teritoriale din ultimul an.

Potrivit New York Post, amata rusă ar fi pierdut 42.860 de oameni pe câmpul de luptă, cifră care include militarii uciși și răniți.

În condițiile în care numărul total al pierderilor ar fi ajuns la aproape 1,5 milioane, iar recrutarea devine tot mai dificilă pentru Vladimir Putin.

Putin ar fi ajuns atât de dependent de recrutare în ultimele luni, încât autoritățile au încercat să-i convingă pe ruși să se alăture armatei prin promisiuni false privind un „serviciu liniștit” sau să recruteze africani prin scheme similare.