 Rusia ar fi avut pierderi colosale: peste 42.000 de militari într-o singură lună. Ucraina susține că a cucerit mai multe localități | adevarul.ro
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Rusia ar fi avut pierderi colosale: peste 42.000 de militari într-o singură lună. Ucraina susține că a cucerit mai multe localități

Război în Ucraina
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Rusia a suferit unele dintre cele mai mari pierderi din război în luna iulie, în timp ce Kievul a înregistrat cele mai importante câștiguri teritoriale din ultimul an, transmite Ministerul ucrainean al Apărării.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Potrivit New York Post, amata rusă ar fi pierdut 42.860 de oameni pe câmpul de luptă în luna trecută, cifră care include militarii uciși și răniți.

Acesta este cel mai mare număr de pierderi înregistrat din ianuarie 2025 și a patra cea mai sângeroasă lună de la începutul războiului, în 2022.

În condițiile în care numărul total al pierderilor ar fi ajuns la aproape 1,5 milioane, iar recrutarea devine tot mai dificilă pentru președintele rus Vladimir Putin, acesta ar putea fi nevoit în curând să accepte negocieri de pace dacă rămâne fără suficienți militari, susțin analiști citați de publicație.

Putin ar fi ajuns atât de dependent de recrutare în ultimele luni, încât autoritățile au încercat să-i convingă pe ruși să se alăture armatei prin promisiuni false privind un „serviciu liniștit” sau să recruteze africani prin scheme similare.

Potrivit Ucrainei, între 30.000 și 50.000 de militari nord-coreeni sunt pregătiți să fie trimiși în Rusia. Coreea de Nord, aliată a lui Putin, a trimis deja 15.000 de militari în 2024.

Între timp, Ucraina susține că a recucerit aproape 780 de kilometri pătrați de teritoriu în sud, preluând controlul asupra a 26 de localități și împingând trupele ruse cu peste 11 kilometri. În paralel, forțele ucrainene au lovit mai multe obiective din Rusia, inclusiv baza aeriană Savasleika, unde sunt staționate avioane MiG-31, precum și centrul aerospațial Progress din Samara.

Centrul Progress, care era implicat, printre altele, în producția de componente electronice, a fost lovit. Au fost folosite rachete Flamingo – o realizare bună”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Aflat la aproximativ 900 de kilometri de granița Ucrainei, atacul asupra Samarei ar fi fost cel mai îndepărtat atac ucrainean în interiorul Rusiei de la începutul războiului.

Guvernatorul regiunii Samara, van Noskov, a calificat atacul drept unul „masiv”.

Kievul a avariat și o instalație petrolieră din Ust-Luga, aflată la aproximativ 800 de kilometri de granița ucraineană. Instalația a fost cuprinsă de flăcări, potrivit lui Zelenski.

Ministerul rus al Apărării susține că Ucraina a lansat în ultimele 24 de ore cel puțin șapte bombe ghidate, 17 rachete de croazieră Flamingo și 1.328 de drone. Rusia a răspuns cu 152 de drone Shahed, în urma atacurilor un copil de trei luni fiind ucis în Dnipro, iar alte 49 de persoane fiind rănite.

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