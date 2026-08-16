Ucraina a început să folosească drone britanice pentru atacuri în profunzime în Rusia. Care sunt riscurile pentru Regatul Unit?

Forțele armate ucrainene folosesc de șase luni drone de fabricație britanică pentru a lovi obiective strategice din interiorul Rusiei, potrivit unor surse militare citate de cotidianul britanic The Times.

Informația vine în contextul în care Kievul își intensifică atacurile asupra infrastructurii militare și energetice rusești, încercând să limiteze capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Tehnologie britanică pe linia frontului

Printre armele utilizate în aceste misiuni se numără drona cu propulsie cu jet BAE Systems Nyan – testată anterior de Marina Regală Britanică – alături de un alt model neprecizat, produs de o companie a cărei identitate nu a fost dezvăluită din motive de securitate.

O sursă militară ucraineană de rang înalt a declarat pentru The Times că, deși majoritatea loviturilor în profunzime sunt realizate cu drone de producție internă, utilizarea aparaturii britanice a înregistrat succese notabile.

Printre țintele lovite cu ajutorul dronelor britanice se numără rafinării de petrol situate în apropiere de Moscova, la Iaroslavl și Volgograd.

De asemenea, drona Nyan ar fi fost folosită împotriva orașului rus Belgorod, situat în apropierea graniței cu Ucraina.

Intensificarea atacurilor și riscurile asociate

Atacurile ucrainene asupra unor ținte militare din adâncul teritoriului rus s-au intensificat în ultimele săptămâni. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat recent utilizarea rachetelor de producție internă Flamingo împotriva bazei aeriene Savasleika și a unei instalații-cheie Roscosmos din regiunea Samara. În plus, autoritățile locale au raportat atacuri cu drone în zona industrială Novosiolki din regiunea Moscova.

Potrivit surselor citate de The Times, utilizarea armamentului britanic de către Ucraina ar putea determina Rusia să intensifice acțiunile de război hibrid împotriva Regatului Unit. O sursă din domeniul apărării a subliniat că Moscova a vizitat deja Marea Britanie prin atacuri cibernetice și operațiuni de spionaj.