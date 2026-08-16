Polonia va avea cea mai mare armată din Europa, promite premierul Donald Tusk

Polonia va dispune în curând de cea mai puternică forță militară de pe continent, a declarat prim-ministrul Donald Tusk cu ocazia Zilei Armatei, subliniind necesitatea unei apărări robuste în fața amenințărilor venite dinspre Rusia.

De la lansarea invaziei ruse în Ucraina în 2022, Varșovia a accelerat procesul de modernizare și extindere a forțelor armate, transformând Polonia într-o piesă centrală a securității pe flancul estic al NATO.

Puterea militară în creștere a Poloniei a fost marcată prin parade militare de amploare organizate pe 15 august în capitală și în portul Gdynia. La evenimente au participat aproximativ 2.000 de militari și un număr record de 300 de vehicule blindate, potrivit Agenției Poloneze de Presă (PAP).

Forțele armate poloneze au ajuns la 220.000 de soldați, potrivit ministrului Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ținta oficială este de a atinge 300.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști.

Între 2014 și 2025, efectivele armatei poloneze s-au dublat, plasând țara pe locul al treilea în NATO ca mărime a armatei, după Statele Unite și Turcia.

În discursul său, Donald Tusk a avertizat că Rusia rămâne cel mai mare pericol pentru Polonia, Europa și Alianța Nord-Atlantică, criticând formațiunile politice care încearcă să deturneze atenția de la acest risc major.

Totodată, premierul polonez a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei reprezintă o chestiune de securitate națională vitală pentru Varșovia.

Ziua Armatei este marcată anual în Polonia pe 15 august, dată care comemorează Victoria din Bătălia de la Varșovia din 1920, când trupele poloneze au oprit înaintarea armatei sovietice spre vest.