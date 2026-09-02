Măsurile de securitate din jurul președintelui rus Vladimir Putin par să fi fost intensificate în timpul vizitei sale la Vladivostok, unde participă la Forumul Economic de Est. În coloana oficială a liderului de la Kremlin a fost observată o camionetă echipată cu o mitralieră antiaeriană, iar militari și tehnică militară au fost dislocați de-a lungul traseului prezidențial.

Vladimir Putin. Foto: AFP

Imaginile cu coloana lui Putin în apropierea aeroportului din Vladivostok au fost publicate de pagina locală Svodka-25.

Prezența militarilor și a echipamentelor de securitate de-a lungul traseului a provocat și nemulțumiri în rândul localnicilor, care s-au plâns în grupurile de chat de ambuteiajele provocate de blocarea unor drumuri.

Un alt element neobișnuit remarcat în timpul vizitei a fost utilizarea unei rampe închise cu o structură arcuită de protecție, prin care Putin a coborât din avion. Potrivit publicației „Sibir. Realii”, este pentru a doua oară când o astfel de construcție este folosită în jurul liderului rus.

O structură similară a fost observată pentru prima dată pe 31 august, în timpul vizitei lui Putin la Bișkek, cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai. În cazul altor vizite externe și interne recente, inclusiv în Kazahstan, Novosibirsk și India, președintele rus a coborât din avion folosind o scară obișnuită, fără o astfel de protecție.

Expert: măsurile ar putea avea legătură cu protecția împotriva dronelor

Expertul militar David Sharp consideră că modificările ar putea face parte dintr-un dispozitiv de securitate consolidat. Potrivit acestuia, dacă structura transparentă din jurul rampei este realizată din sticlă blindată, aceasta ar putea oferi protecție suplimentară președintelui rus în intervalul vulnerabil dintre avion și momentul în care acesta este preluat de garda de corp.

Măsurile de securitate din jurul lui Putin au fost intensificate, potrivit unor relatări din presa internațională, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene tot mai frecvente în teritoriul Rusiei.

În luna mai, Financial Times relata, citând surse, că dispozitivul de protecție al președintelui rus ar fi fost consolidat semnificativ în ultimele luni. Potrivit acelorași surse, Putin ar fi început să petreacă mai mult timp în buncăre subterane, din cauza unor presupuse temeri privind securitatea sa. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de Kremlin.

Tot în luna mai, în coloana prezidențială au fost observate pentru prima dată un vehicul blindat prevăzut cu o poziție pentru un mitralior și un autoturism dotat cu un sistem de război electronic. Spațiul aerian din zona deplasării coloanei ar fi fost, de asemenea, supravegheat de un elicopter.

Coloanele prezidențiale ar circula uneori fără Putin

The New York Times relata în august că preocupările privind securitatea lui Putin ar fi crescut pe măsură ce dronele ucrainene au început să ajungă tot mai adânc pe teritoriul Rusiei și să lovească inclusiv zona Moscovei.

Potrivit unei surse apropiate Kremlinului citate de publicație, pentru a îngreuna identificarea poziției reale a președintelui, unele coloane prezidențiale ar fi început să circule prin Moscova fără ca Putin să se afle în interiorul acestora.

Putin și-a mărit efectivele de securitate

Vladimir Putin a semnat un decret privind o nouă extindere a aparatului central al Serviciului Federal de Protecție (FSO) — a patra de la începutul invaziei la scară largă în Ucraina. Potrivit documentului, efectivul maxim al angajaților din aparatul central al FSO crește de la 785 la 812 persoane.

Precedenta majorare fusese aprobată la 1 ianuarie 2025 (până la 785 de persoane), iar înainte de aceasta, personalul fusese extins la 1 ianuarie 2024 (până la 775) și la finalul lui 2022 (de la 725 la 760). Înainte de război, aparatul central al FSO nu mai fusese extins de aproape 13 ani, scrie Moscow Times. Mai multe detalii pe subiect pot fi găsite AICI.