Putin și-a mărit efectivele de securitate pentru a patra oară de la începutul invaziei în Ucraina

Vladimir Putin a semnat un decret privind o nouă extindere a aparatului central al Serviciului Federal de Protecție (FSO) — a patra de la începutul invaziei la scară largă în Ucraina. Potrivit documentului, efectivul maxim al angajaților din aparatul central al FSO crește de la 785 la 812 persoane.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia

Precedenta majorare fusese aprobată la 1 ianuarie 2025 (până la 785 de persoane), iar înainte de aceasta, personalul fusese extins la 1 ianuarie 2024 (până la 775) și la finalul lui 2022 (de la 725 la 760). Înainte de război, aparatul central al FSO nu mai fusese extins de aproape 13 ani, scrie Moscow Times.

Serviciul Federal de Protecție este o structură de forță secretă, responsabilă de securitatea celor mai importante persoane oficiale ale statului: președinte, prim-ministru, președinții camerelor parlamentare, președinții instanțelor supreme și procurorul general. Din structura sa face parte unitatea de gardă personală a lui Vladimir Putin, care îl însoțește în deplasări și asigură paza reședințelor și a altor obiective. În plus, FSO se ocupă de comunicațiile speciale și de monitorizarea opiniei publice. După declanșarea războiului, rolul acestui serviciu a crescut semnificativ, iar potrivit investigației "Important Stories" , acesta s-a transformat într-un centru de influență de sine stătător, datorită accesului constant la Putin și la informații despre înalții demnitari.

Potrivit Financial Times, în ultimele luni FSO a intensificat considerabil măsurile de securitate din jurul lui Putin. La Kremlin au crescut temerile că liderul rus ar putea deveni ținta unui atentat, inclusiv prin utilizarea dronelor, sau a unei tentative de lovitură de stat. Potrivit surselor FT, aceste temeri s-au accentuat după capturarea de către forțele militare americane a președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Ca urmare, Putin și-a redus numărul de deplasări, iar verificările persoanelor care se întâlnesc cu el au devenit mai stricte.

În timpul vizitei oficiale în Kazahstan, de la finalul lunii mai, cortegiul prezidențial a fost însoțit de un vehicul blindat dotat cu o mitralieră montată pe acoperiș, o mașină echipată cu sisteme de război electronic și un elicopter. Potrivit FT, Putin și familia sa au aproape încetat să mai apară la reședințele din Moscova și Valdai, preferând să petreacă săptămâni întregi în buncăre, inclusiv în regiunea Krasnodar.