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Rusia ar putea trece la asasinate politice în Europa, în cadrul războiului hibrid

Război în Ucraina
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Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar putea declanșa un val de asasinate la comandă în întreaga Europă, pe fondul intensificării războiului hibrid al Rusiei împotriva NATO, avertizează experți în securitate.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin/FOTO:Profimedia

Moscova desfășoară deja numeroase operațiuni de sabotaj într-una dintre țările-cheie ale Alianței: de la drone încărcate cu explozibil și atacuri asupra obiectivelor energetice, până la complot împotriva unor lideri din industria de apărare. Potrivit publicației britanice The Express, trecerea acestei campanii la asasinate țintite pe teritoriul occidental ar putea fi doar o chestiune de timp.

Principala țintă a devenit Germania. În ultimele săptămâni, în apropierea unor avioane de marfă ucrainene de pe aeroportul Leipzig/Halle au fost depistate drone încărcate cu explozibil. Unul dintre dispozitive a intrat în coliziune cu un avion aflat în apropiere de aterizare, obligându-l să își schimbe traiectoria. Câteva zile mai târziu, o a treia dronă, echipată cu explozibil și detonator, a fost găsită atașată de un copac.

Berlinul a atribuit oficial responsabilitatea Moscovei, condamnând comportamentul periculos al acesteia și tentativele iresponsabile de a provoca daune semnificative.

Aeroporturile, sistemele IT guvernamentale, infrastructura energetică și obiectivele de apărare au fost deja vizate de probabile sabotaje rusești. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, avertizase anterior că țara sa se află sub o atenție specială din partea lui Putin.

Deputatul german influent Roderich Kiesewetter a făcut o prognoză sumbră.

Probabil vom vedea și știri despre asasinate ale unor reprezentanți de rang înalt din industria noastră de apărare", a declarat el.

Întrebat cât de departe ar putea merge Rusia, Kiesewetter a adăugat: „Ne vom confrunta cu o creștere a terorismului de stat pe teritoriul german. Rusia nu va recunoaște că are vreo legătură cu asta, dar vom vedea că urmele duc spre Moscova."

Situația este „o bombă cu ceas"

O sursă occidentală din domeniul securității a declarat pentru The Sun că situația este „o bombă cu ceas".

„Dacă se întâmplă ceva și mor cetățeni britanici, germani sau francezi, cred că acest lucru chiar va schimba situația", a spus sursa citată.

Temerile nu se limitează la Germania. Fostul ministru britanic al Apărării, Tobias Ellwood, a lansat un avertisment îngrijorător: o nouă otrăvire de tipul celei cu „Novicek" este „doar o chestiune de timp".

„Aceasta este exact zona gri convenabilă în care Putin a devenit expert", a declarat el pentru Express.co.uk.

Potrivit acestuia, Moscova exploatează spațiul dintre războiul convențional și operațiunile secrete, recurgând la atacuri cibernetice, sabotaje, constrângere și otrăviri, pentru a destabiliza Occidentul fără a provoca un răspuns amplu din partea NATO.

Nu vrea să riște să piardă prietenia cu America dacă lucrurile merg prea departe

Înțelege că nu vrea o escaladare și nici nu vrea să riște să piardă prietenia cu America dacă lucrurile merg prea departe. În plus, este mult mai ieftin să ne submineze economia și să ne facă să ne certăm între noi. Acest lucru se poate face prin dezinformare, internet, atacuri cibernetice și altele asemenea, alături de acte izolate de sabotaj, constrângere și, probabil, otrăviri.

Este groaznic să spun asta, dar cred că este doar o chestiune de timp până când un oficial de rang înalt, o persoană cunoscută sau altcineva va deveni ținta unui nou incident de tipul celui cu «Noviciok»."

Atacul de la Salisbury, din 2018, rămâne un precedent important. Atunci, agenți ruși au folosit o substanță neurotoxică letală împotriva fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale. O altă femeie, Dawn Sturgess, a murit după ce a intrat în contact cu un recipient aruncat, care conținea aceeași otravă.

Ellwood a afirmat că agenții ruși și cei „adormiți" continuă să reprezinte o amenințare serioasă pentru Marea Britanie. Potrivit lui, au fost înregistrate cazuri în care persoane au închiriat cabane cu vedere spre bazele de submarine nucleare, pentru a le monitoriza deplasările.

În opinia lui Ellwood, deschiderea Marii Britanii o face vulnerabilă, iar statele ostile pot recruta „curieri" - persoane aflate în dificultate financiară, plătite pentru a îndeplini anumite sarcini, care ar putea nici măcar să nu știe cine dă, de fapt, ordinele.

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