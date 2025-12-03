Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”

Rusia a transmis clar că nu va face niciun compromis pe trei puncte centrale în discuțiile privind un posibil acord de pace cu Ucraina. Potrivit unui oficial rus, Moscova cere control total asupra Donbasului, limitarea drastică a armatei ucrainene și recunoașterea internațională a teritoriilor ocupate.

Rusia nu intenționează să facă niciun compromis în privința a trei puncte-cheie legate de încheierea războiului din Ucraina, au declarat surse ruse pentru NBC News. Un oficial rus, citat de publicație, a detaliat aceste „linii roșii”.

„Există trei piloni asupra cărora nu vom face compromisuri. Primul este teritoriul Donbasului. Al doilea este limitarea efectivelor Forțelor Armate ale Ucrainei. Al treilea este recunoașterea teritoriului de către America și Europa”, a declarat sursa.

Conform informațiilor obținute de NBC News, Moscova cere controlul complet asupra întregului Donbas, inclusiv asupra zonelor pe care încă nu le-a reușit să le cucerească. În același timp, rămâne fermă asupra cerinței ca SUA și Europa să recunoască anexările ruse - Crimeea, Donbas, Zaporojie și Herson, condiție pe care Kremlinul o consideră „obligatorie” pentru orice acord.

Flexibilitate pe teme secundare

Deși poziția Moscovei este inflexibilă în privința teritoriilor și limitării armatei ucrainene, sursele menționează că Rusia ar putea manifesta flexibilitate în zone considerate secundare. Printre acestea se numără soarta activelor rusești înghețate în Europa, pe care Ucraina și aliații săi intenționează să le folosească pentru reconstrucția statului și acoperirea pagubelor provocate de peste trei ani de război.

Negocieri paralele: SUA-Ucraina la Miami, SUA-Rusia la Moscova

La finalul lunii noiembrie, o delegație ucraineană condusă de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, s-a întâlnit la Miami cu reprezentanți americani pentru a discuta un posibil plan de pace.

Ulterior, delegația americană a mers la Moscova pentru discuții directe cu reprezentanții Kremlinului. Pe 2 decembrie, Vladimir Putin s-a întâlnit cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Discuțiile au avut loc alături de consilierul prezidențial Iuri Ușakov și emisarul Kirill Dmitriev.

Potrivit Reuters, în cadrul întrevederii s-au discutat chestiuni teritoriale - controlul asupra Donbasului, Crimeei, Zaporojie și Herson, precum și garanții ca Ucraina să nu adere la NATO și ca armata ucraineană să fie redusă.

Deși Kirill Dmitriev a descris întâlnirea drept „productivă”, însoțind mesajul cu un emoji cu porumbel, nu s-a ajuns la niciun compromis. Putin a respins orice plan de pace prezentat de delegația americană după cinci ore de negocieri. Witkoff a fost văzut ulterior la Ambasada SUA din Moscova, menționează CNBC.

Poziția Kievului: „Suveranitatea și securitatea nu sunt negociabile”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că dorește să discute personal cu Donald Trump „punctele sensibile” ale planului american. Acestea includ chestiuni teritoriale, utilizarea activelor rusești înghețate și garanțiile de securitate.

În paralel, președintele Parlamentului de la Kiev, Ruslan Stefanciuk, a avertizat că Ucraina nu va accepta recunoașterea ocupației ruse, nu va permite un drept de veto asupra alianțelor sale și nu va accepta limitarea efectivelor propriei armate.

Zelenski a adăugat că așteaptă „semnale clare” din partea Washingtonului în urma discuțiilor purtate la Moscova, pentru a stabili următorii pași și formatul viitoarelor întâlniri.

Ce prevede planul de pace propus de Donald Trump

Documentul adus la Moscova de Steve Witkoff și Jared Kushner include 28 de puncte. Printre propunerile centrale se numără ca Ucraina să cedeze teritoriile controlate de Rusia, să renunțe la aderarea la NATO și să își limiteze armata la 600.000 de militari.

Planul, în forma discutată, prevede:

confirmarea suveranității Ucrainei, dar cu recunoașterea de facto a anexărilor ruse;

controlul centralei nucleare Zaporojie împărțit sub supravegherea AIEA;

acord de neagresiune Rusia-Ucraina-Europa, cu interdicția extinderii NATO;

grupuri de lucru SUA-Rusia pentru controlul armamentelor și dialog de securitate;

folosirea activelor rusești înghețate pentru reconstrucție;

ridicarea sancțiunilor și reintegrarea Rusiei în G8;

schimb de prizonieri „toți pentru toți”, întoarcerea civililor și copiilor deportați;

întoarcerea civililor și copiilor deportați; alegeri în Ucraina în 100 de zile de la semnarea acordului.

Planul ar urma să fie monitorizat de un Consiliu de Pace condus de Donald Trump. Documentul a fost revizuit și la Geneva, însă nu a produs până acum un consens între părți.