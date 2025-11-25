Volodimir Zelenski confirmă că e „pregătit să meargă mai departe” cu planul de pace propus de SUA

Volodimir Zelenski le-a transmis aliaților că e „pregătit să meargă mai departe” cu planul american de pace, însă afirmă că documentul conține încă puncte sensibile ce necesită discuții directe cu președintele american Donald Trump.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, marți, 25 noiembrie, că Ucraina este pregătită să avanseze pe baza planului de pace propus de Statele Unite, însă a subliniat în fața aliaților din Coaliția Voinței că textul include încă „puncte sensibile” care necesită clarificări la nivelul cel mai înalt.

„Acest cadru este pe masă și suntem pregătiți să mergem mai departe împreună”, a spus Zelenski, într-un mesaj adresat statelor care continuă să sprijine Kievul pe plan militar și diplomatic, potrivit unei copii a discursului său, obţinute de AFP şi citate de Agerpres.

Pe 24 noiembrie Reuters scria că Ucraina și Statele Unite analizează posibilitatea ca Volodimir Zelenski să efectueze o vizită la Washington chiar în această săptămână. Scopul principal: o discuție față în față cu Donald Trump despre elementele esențiale ale planului de pace, în special cele privind statutul teritorial al zonelor disputate.

La numai o zi distanţă, marți, 25 noiembrie, Donald Trump a anunțat, însă, pe platforma Truth Social că va trimite doi reprezentanți de rang înalt pentru discuții bilaterale cu partea rusă și cu Ucraina. Astfel, trimisul special Steve Witkoff va călători la Moscova pentru a discuta direct cu Vladimir Putin, în timp ce secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a fost însărcinat să poarte consultări separate cu președintele Zelenski.

În ceea ce privește o eventuală întâlnire directă la Casa Albă, Donald Trump a transmis un mesaj categoric: nu se va întâlni cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin decât în momentul în care acordul de pace va fi „finalizat” sau cel puțin „în faza sa finală”.

„Sper să mă întâlnesc în curând cu președintele Zelenski și președintele Putin, dar NUMAI când acordul de încheiere a acestui război va fi FINAL sau se va afla în etapa finală”, a scris Donald Trump, marţi, pe Social Truth.