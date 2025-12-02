Putin anunță că forțele ruse au cucerit orașul Pokrovsk

Rusia a susținut luni că a capturat orașul Pokrovsk din estul Ucrainei, ceea ce ar reprezenta o victorie importantă pentru forțele sale dacă s-ar confirma. Ucraina a respins însă ceea ce a numit „declarații zgomotoase” ale Moscovei, menite să influențeze negocierile privind încheierea războiului, relatează CNN.

Anunțul vine după discuțiile la nivel înalt dintre oficialii americani și ucraineni în Florida privind modalitățile de a pune capăt războiului și cu doar o zi înainte ca trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, să aibă o întrevedere cu Vladimir Putin la Moacova.

Kievul nu a comentat direct afirmația Moscovei, dar Statul Major General al Ucrainei a transmis marți dimineață că armata ucraineană a oprit zeci de atacuri în zona Pokrovsk, semn că luptele continuă în unele părți ale orașului.

Afirmația Moscovei vine la o zi după o rară vizită a președintelui rus Vladimir Putin la trupele din prima linie.

Putin a vizitat duminică un post de comandă militară şi a fost informat de comandanţi de rang înalt în legătură cu capturarea oraşelor Pokrovsk şi Vovceansk, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Valeri Gherasimov, şeful Statului major general al armatei ruse, „a raportat comandantului şef despre eliberarea oraşelor Pokrovsk (Krasnoarmâisk în Rusia, în regiunea Doneţk) şi Vovceansk din regiunea Harkov, precum şi rezultatele altor acţiuni ofensive ale trupelor în alte sectoare”.

Liderul rus a calificat informația drept o victorie importantă după o campanie prelungită, comentând că asta va ajuta Moscova să îşi îndeplinească obiectivele militare mai ample.

„Vreau să vă mulţumesc. Este o direcţie importantă. Cu toţii înţelegem cât de importantă este”, a declarat el într-un videoclip publicat de Kremlin luni seară, în care apare în uniformă militară.

„Acest lucru va asigura soluţii pentru sarcinile pe care le-am stabilit iniţial la începutul operaţiunii militare speciale”, a adăugat el.

Rușii s-au filmat ridicând steagul în Pokrovsk

O înregistrare video publicată luni de Kremlin și geolocalizată de CNN arată soldați ruși ridicând un steag rusesc în centrul orașului Pokrovsk, o zonă aflată sub controlul Moscovei de ceva vreme, după ce soldații ruși au avansat dinspre sud.

Grupul ucrainean de monitorizare DeepState a scris marți că trupele rusești continuă să se „împrăștie” în Pokrovsk. Acesta a precizat că forțele ucrainene își continuă eforturile de a lupta împotriva rușilor în interiorul orașului folosind drone.

Andrii Kovalenko, șeful Centrului Ucrainean pentru Combaterea Dezinformării, a avertizat luni că Rusia va face „numeroase încercări de a exercita presiuni asupra liniei frontului în următoarele săptămâni și va însoți acest lucru cu declarații zgomotoase”.

El a subliniat că anunțul a fost făcut „exclusiv pentru publicul occidental și pentru a crește miza diplomatică” în contextul relansării negocierilor privind un acord de pace.

Pokrovsk a fost mult timp considerat un oraș important pentru ucraineni – datorită conexiunilor sale rutiere și feroviare – însă atacurile frecvente cu drone și artilerie asupra autostrăzii și liniei feroviare importante au obligat Kievul să găsească rute de aprovizionare alternative, diminuând valoarea strategică a orașului.