Casa Albă vrea să returneze Rusiei activele înghețate după semnarea acordului. UE, în dificultate de a finanța Ucraina

În cursul verii, oficialii administrației Trump i-au spus clar trimisului UE pentru sancțiuni, David O'Sullivan, că Statele Unite doresc să returneze Rusiei activele înghețate după semnarea unui plan de pace. În ciuda acestui fapt, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a continuat să urmărească planuri de utilizare a activelor pentru finanțarea Ucrainei, relatează Politico .

Vladimir Putin și DOnald Trump/FOTO:EPA/EFE
Vladimir Putin și DOnald Trump/FOTO:EPA/EFE

Publicația indică faptul că oficialii europeni au fost indignați când au văzut în planul de 28 de puncte al lui Trump ideea de a investi 100 de miliarde de dolari în active rusești blocate în „eforturile de redresare și investiții din Ucraina” americane și de a direcționa restul către un fond separat americano-rus. Europa a perceput acest lucru ca fiind intenția Americii de a lua o parte din bani și de a împărți restul cu Rusia.

Se spune că Belgia împărtășește opinia SUA conform căreia confiscarea activelor ar fi un obstacol în calea păcii. După cum notează jurnaliștii, prim-ministrul belgian Bart De Wever ar putea avea aliați influenți în refuzul său de a accepta un „împrumut pentru reparații” către Ucraina - administrația Donald Trump.

Banca Centrală Europeană refuză să susțină o plată de 140 de miliarde de euro către Ucraina, garantată cu active rusești

Banca Centrală Europeană a refuzat să ofere garanții pentru plata unui „împrumut pentru reparații” către Ucraina în valoare de 140 de miliarde de euro, care urma să fie asigurat prin active rusești blocate, scrie Financial Times , citând surse.

Publicația, citând mai mulți oficiali, scrie că BCE a ajuns la concluzia că propunerea Comisiei Europene încalcă mandatul său. Această decizie exacerbează dificultățile cu care se confruntă Bruxelles-ul în obținerea unui împrumut pe baza activelor blocate ale băncii centrale ruse în Euroclear.

„Împrumutul reparatoriu” propus de Comisia Europeană pentru Ucraina, din active rusești blocate, ar trebui să devină unul dintre principalii piloni pentru satisfacerea nevoilor financiare ale Ucrainei în perioada 2026-2027. În același timp, Belgia, în banca căreia sunt depozitate fondurile, refuză să sprijine această schemă și cere garanții mai mari din partea UE pentru a nu rămâne singurul pârât în ​​cazul unui proces intentat de Rusia.

În același timp, UE consideră că Belgia pare să aibă motive ascunse în reținerea banilor rusești prin venituri fiscale, deoarece țara nu a implementat niciodată un instrument special pentru contabilitatea transparentă a acestor fonduri.

Cercul restrâns al lui Putin ar fi purtat discuții secrete cu oameni de afaceri americani privind acorduri miniere și energetice

Oligarhi ruși apropiați de președintele Vladimir Putin ar fi participat la discuții neoficiale cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Statele Unite, vizând posibile proiecte în sectorul mineritului și energiei. Informațiile, relatate de Wall Street Journal și confirmate de oficiali ai serviciilor europene de informații, sugerează că întâlnirile au făcut parte din eforturi diplomatice informale menite să contureze condiții pentru încheierea războiului din Ucraina.

Citește și: Un fost militar britanic, reținut în Ucraina pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ar fi transmis coordonate militare și plănuia acțiuni violente

Printre numele menționate se numără Ghenadi Timcenko, Iuri Kovalciuk și frații Arkadi și Boris Rotenberg – toate figuri sancționate și considerate apropiate de Putin încă din anii tinereții. Potrivit sursei citate, aceștia ar fi trimis emisari la reuniuni discrete cu companii americane.

Discuțiile ar fi vizat exploatarea de metale rare, proiecte de extracție a gazelor și chiar posibilitatea relansării conductei Nord Stream.

Acces la noi active în scenariul unei încetări a conflictului

Sursele WSJ afirmă că oligarhii au propus concesiuni în Marea Ohotsk și alte patru regiuni pentru proiecte de extracție a gazelor. Au fost prezentate și oportunități de exploatare a metalelor rare în apropierea zăcămintelor de nichel din zona Norilsk, precum și în șase perimetre neamenajate din Siberia.

Singurul proiect nominalizat în mod direct este Arctic LNG-2, operat de Novatek, companie asociată lui Timcenko. Publicația notează că Gentry Beach – apropiat al familiei Trump – ar fi analizat achiziția unui pachet de acțiuni în proiect.

O investigație anterioară a Radio Liberty arăta că singurul producător semnificativ de metale rare din Rusia, uzina de magneziu din Solikamsk, a intrat sub controlul corporației nucleare ruse Rosatom. Mihail Kovalciuk, fratele lui Iuri Kovalciuk, este membru al consiliului științific al Rosatom, în timp ce compania lui Arkadi Rotenberg a construit anterior secțiuni din conductele Nord Stream.

Pentru celelalte proiecte citate de WSJ – inclusiv câmpurile de gaze din Marea Ohotsk și mai multe zăcăminte de metale rare – reporterii independenți nu au identificat legături directe cu Timcenko, Rotenberg sau Kovalciuk.

Companii americane implicate în contacte neoficiale

Potrivit WSJ, mai multe corporații și investitori americani au fost incluși în aceste discuții:

-Exxon și miliardarul Todd Boehly ar fi analizat achiziția unor active Lukoil

-Stephen Lynch, donator al campaniei Trump, ar fi solicitat autorizație pentru a licita la proiectul Nord Stream 2

-Fondul Elliott Management ar fi evaluat un pachet în conducta TurkStream

-Directorul Roscosmos, Dmitri Bakanov, ar fi vizitat NASA, Boeing și SpaceX

-Executivi ExxonMobil ar fi avut discuții neoficiale cu șeful Rosneft, Igor Secin, privind o posibilă revenire în proiectul Sahalin-1 – o variantă exclusă ulterior public de directorul companiei

Acest tip de contacte neoficiale pare să se alinieze abordării administrației Trump, care ar fi explorat idei de natură economică pentru a facilita o eventuală soluționare a conflictului.

Kirill Dmitriev, trimisul financiar al lui Putin, ar fi promovat un plan ce ar permite companiilor americane acces la circa 300 de miliarde de dolari din activele ruse înghețate în Occident, în schimbul participării la reconstrucția Ucrainei.

Diplomați europeni au avertizat că o astfel de schemă ar putea submina inițiativele UE privind un mecanism de tip „împrumut pentru reparații”, menit să direcționeze activele ruse blocate către Ucraina fără ca alte state să obțină control sau profit direct.

