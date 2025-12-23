search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Comitetul privind monitorizarea Strategiei pentru combaterea antisemitismului condamnă atacurile antisemite împotriva lui Silviu Vexler

0
0
Publicat:

Comitetul interministerial pentru monitorizarea Strategiei naționale împotriva antisemitismului condamnă valul de manifestări antisemite și de instigare la ură din ultimele zile la adresa deputatului Silviu Vexler, avertizând asupra riscurilor pentru comunitățile evreiești și pentru democrație.

Silviu Vexler FOTO Facebook
Silviu Vexler FOTO Facebook

"Comitetul interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027, condus de secretarul de stat Dragoș Hotea, condamnă valul de manifestări antisemite și de instigare la ură și violență din ultimele zile împotriva președintelui Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, deputatul Silviu Vexler, cu efecte îngrijorătoare pentru membrii comunităților evreiești din România. Nimic nu poate justifica astfel de derapaje antisemite

Condamnăm orice tentativă de a incita la ură și violență etnică sau religioasă, indiferent de motiv. Anvergura atacurilor din ultimele zile, îndeosebi în mediul online, este greu de imaginat pentru o societate democratică, în care drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate, respectate, protejate și valorizate", a transmis Cancelaria primului-ministru printr-un comunicat.

Cancelaria premierului a afirmat totodată că "libertatea de exprimare și dezbaterea democratică sunt valori esențiale ale statului de drept, însă acestea nu pot fi invocate pentru a justifica și alimenta ura și violența."

"Facem apel la toate forțele politice, lideri de opinie, mass-media și publicul larg să adopte un discurs responsabil și amintim că maturitatea unei democrații este dată inclusiv de capacitatea societății de a-și asuma întreaga sa istorie, de a celebra realizările, de a accepta greșelile trecutului și de a învăța din ele, fără a le relativiza, instrumentaliza sau minimaliza", se mai arată în comunicat.

Potrivit acestuia, "memoria victimelor Holocaustului și responsabilitatea istorică a statului român impun un standard ridicat de responsabilitate în discursul public și în acțiunea politică", iar "antisemitismul, ura și violența, indiferent de formele pe care le îmbracă, nu sunt un atribut al libertății de exprimare. Mai mult, ele nu vizează doar membrii comunităților evreiești, ci pe toți cetățenii romani, și reprezintă o amenințare directă la adresa solidității democrației românești."

"Facem apel la toate instituțiile statului și la toți liderii politici să se delimiteze clar și fără echivoc de astfel de manifestări și să respingă orice formă de extremism", se mai arată în comunicat.

Reprezentanții cancelariei au transmis că Executivul rămâne ferm angajat în lupta împotriva antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, inclusiv prin educație, cultură, dialog și aplicarea fermă a legislației.

"Combaterea antisemitismului nu este o opțiune ideologică și nici un instrument de confruntare politică, ci o obligație morală, democratică și constituțională a statului român", a conchis comunicatul de presă.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
stirileprotv.ro
image
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
gandul.ro
image
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
mediafax.ro
image
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
fanatik.ro
image
Mii de șoferi de TIR prost plătiți, inclusiv români, și-au abandonat camioanele în „parcările de Crăciun” din Belgia ca să se întoarcă acasă de sărbători
libertatea.ro
image
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii
antena3.ro
image
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
observatornews.ro
image
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
playtech.ro
image
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Colindele de Crăciun. Când au luat naștere și ce semnificație au
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Horoscop miercuri, 24 decembrie. Leii primesc o datorie, pierderi pentru Gemeni
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Vestea transmisă de Prințul William și Kate Middleton! Și-au întrerupt vacanța de Crăciun pentru acest mesaj important

Click! Pentru femei

image
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?