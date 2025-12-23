Comitetul privind monitorizarea Strategiei pentru combaterea antisemitismului condamnă atacurile antisemite împotriva lui Silviu Vexler

Comitetul interministerial pentru monitorizarea Strategiei naționale împotriva antisemitismului condamnă valul de manifestări antisemite și de instigare la ură din ultimele zile la adresa deputatului Silviu Vexler, avertizând asupra riscurilor pentru comunitățile evreiești și pentru democrație.

"Comitetul interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027, condus de secretarul de stat Dragoș Hotea, condamnă valul de manifestări antisemite și de instigare la ură și violență din ultimele zile împotriva președintelui Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, deputatul Silviu Vexler, cu efecte îngrijorătoare pentru membrii comunităților evreiești din România. Nimic nu poate justifica astfel de derapaje antisemite

Condamnăm orice tentativă de a incita la ură și violență etnică sau religioasă, indiferent de motiv. Anvergura atacurilor din ultimele zile, îndeosebi în mediul online, este greu de imaginat pentru o societate democratică, în care drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate, respectate, protejate și valorizate", a transmis Cancelaria primului-ministru printr-un comunicat.

Cancelaria premierului a afirmat totodată că "libertatea de exprimare și dezbaterea democratică sunt valori esențiale ale statului de drept, însă acestea nu pot fi invocate pentru a justifica și alimenta ura și violența."

"Facem apel la toate forțele politice, lideri de opinie, mass-media și publicul larg să adopte un discurs responsabil și amintim că maturitatea unei democrații este dată inclusiv de capacitatea societății de a-și asuma întreaga sa istorie, de a celebra realizările, de a accepta greșelile trecutului și de a învăța din ele, fără a le relativiza, instrumentaliza sau minimaliza", se mai arată în comunicat.

Potrivit acestuia, "memoria victimelor Holocaustului și responsabilitatea istorică a statului român impun un standard ridicat de responsabilitate în discursul public și în acțiunea politică", iar "antisemitismul, ura și violența, indiferent de formele pe care le îmbracă, nu sunt un atribut al libertății de exprimare. Mai mult, ele nu vizează doar membrii comunităților evreiești, ci pe toți cetățenii romani, și reprezintă o amenințare directă la adresa solidității democrației românești."

"Facem apel la toate instituțiile statului și la toți liderii politici să se delimiteze clar și fără echivoc de astfel de manifestări și să respingă orice formă de extremism", se mai arată în comunicat.

Reprezentanții cancelariei au transmis că Executivul rămâne ferm angajat în lupta împotriva antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, inclusiv prin educație, cultură, dialog și aplicarea fermă a legislației.

"Combaterea antisemitismului nu este o opțiune ideologică și nici un instrument de confruntare politică, ci o obligație morală, democratică și constituțională a statului român", a conchis comunicatul de presă.