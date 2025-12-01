Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, merge marți la Moscova pentru discuții cu Putin privind războiului din Ucraina

Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, va avea marți după-amiaza, 2 decembrie, o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova, pentru a continua discuțiile asupra planului american menit să pună capăt războiului în Ucraina, a anunțat luni Kremlinul.

„Întrevederea cu Witkoff este prevăzută pentru mâine”, a anunțat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în timpul briefingului său zilnic. Întrevederea, a precizat el, va avea loc „în a doua parte a zilei”, transmite Agerpres.

Această deplasare în Rusia se va derula în urma negocierilor de duminică dintre delegațiile americană și ucraineană în Florida, calificate drept „productive” de secretarul de stat american Marco Rubio.

Șeful diplomației americane a atenționat cu toate acestea că „mai este mult de lucru” pentru a se ajunge la un acord.

Omoloaga sa europeană Kaja Kallas a estimat drept „crucială” pentru Ucraina săptămâna ce tocmai a început, în timp ce președintele francez urmează să îl primească pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski luni la Paris.

Volodimir Zelenski se află sub o puternică presiune pentru a semna un acord pentru încetarea ostilităților, în timp ce guvernul său este zguduit de un grav scandal de corupție.

Duminică, președintele american Donald Trump a declarat că Ucraina nu este într-o poziție de forță din cauza acestui scandal care l-a determinat pe președintele ucrainean să îl demită pe Andrii Iermak, mâna sa dreaptă ce conducea până acum negocierile cu SUA.