Planul „real” al lui Trump pentru încheierea războiului: investiții masive în SUA și misiuni spațiale comune cu Rusia

Donald Trump ar fi dornic să încheie afaceri cu Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina – sperând să aducă miliarde de dolari din economia rusă în Statele Unite.

Echipa lui Trump – inclusiv ginerele său Jared Kushner și trimisul special Steve Witkoff – a negociat cu Rusia modalități de a „readuce la lumină economia lor de 2.000 de miliarde de dolari”, scrie Daily Mail.

Witkoff ar fi găzduit o întâlnire între Kirill Dmitriev – negociatorul „ales personal” de Putin – și Kushner, la o vilă de pe malul apei din Miami Beach, unde s-ar fi conturat un plan pentru a pune capăt războiului, dar și pentru a asigura companiilor americane un avantaj în fața celor europene în viitoarea reconstrucție.

Misiuni spațiale comune

Dmitriev ar fi propus ca cele 300 de miliarde de dolari din activele băncii centrale a Rusiei, înghețate în Europa, să fie folosite pentru proiecte comune de investiții SUA-Rusia și pentru o „reconstrucție condusă de americani” a Ucrainei.

În discuții ar fi apărut și ideea unei misiuni spațiale comune, între SpaceX-ul lui Elon Musk și Rusia, pentru a ajunge pe Marte – o schimbare radicală față de tradiționala „cursă spațială” a secolului XX.

Potrivit The Wall Street Journal, strategia Rusiei este de a convinge viitoarea administrație Trump că țara nu este o amenințare, ci o „țară a oportunităților”.

Kremlinul ar spera să „remodeleze harta economică a Europei”, producând totodată tensiuni între SUA și aliații săi de pe continent și din afara lui – oferindu-i lui Putin șansa de a râde la urmă în negocieri.

„Rusia are atât de multe resurse vaste, întinderi uriașe de teren”, a spus Witkoff pentru WSJ. „Dacă facem toate acestea, iar toată lumea prosperă și are de câștigat, asta va deveni în mod natural un bastion împotriva viitoarelor conflicte. Pentru că toată lumea ar înflori.”

Rusia, văzută ca o oportunitate de investiții

Consilierii prezidențiali văd Rusia postbelică drept o oportunitate pentru investitorii americani, scrie publicația.

„Este varianta lui Trump din Arta negocierii: ‘Uitați, eu închei acest conflict și America câștigă beneficii economice uriașe, nu?’”, ar fi spus unul dintre aceștia.

Aceasta dezvăluire vine după ce planul de pace în 28 de puncte al lui Trump pentru Ucraina a fost făcut public săptămâna trecută în presă. Planul a fost criticat dur în Europa pentru că ar fi prea favorabil Rusiei.

Documentul ar permite Rusiei să păstreze teritoriile ocupate în Ucraina – Crimeea, Donețk și Lugansk – și chiar să obțină terenuri pe care în prezent nu le controlează.

Sancțiunile împotriva Rusiei ar urma să fie ridicate, iar Moscova ar fi „reintegrată în economia globală”. În schimb, Ucraina ar primi garanții de securitate mai slabe din partea SUA și NATO.

Ucraina a respins în repetate rânduri ideea de a ceda teritorii, însă Zelenski le-a transmis recent cetățenilor că probabil nu va putea obține „tot ce își dorește”.

„Presiunea asupra Ucrainei este acum una dintre cele mai dure”, a spus el într-un discurs. „Ne-am putea confrunta cu o alegere foarte dificilă: fie să ne pierdem demnitatea, fie riscul de a pierde un partener-cheie.”