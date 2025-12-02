Întâlnirea lui Putin cu reprezentanții lui Trump a început cu o întârziere de trei ore

Negocierile privind planul de pace au început la Kremlin. La întâlnire participă reprezentanții speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, din partea americană, și Vladimir Putin, consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, și consilierul economic Kirill Dmitriev, din partea rusă. Potrivit propagandiștilor ruși, întâlnirea a început în jurul orei 20:00, ora Moscovei. Dimineața, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că întâlnirea va începe la ora 17:00. Astfel, discuțiile au început cu o întârziere de trei ore.

Serviciul de presă al Kremlinului a postat și o înregistrare video de la începutul întâlnirii, în care Putin laudă autoritățile de la Moscova, iar Witkoff spune că capitala Rusiei este un „oraș incredibil”.

Jurnalistul Axios , Barak Ravid, a relatat că, după discuțiile de la Kremlin, Witkoff și Kushner s-ar putea întâlni cu președintele Volodimir Zelenski într-una dintre țările europene. Zelenski a menționat, de asemenea, că este pregătit să se întâlnească cu președintele SUA, Donald Trump. Dar acest lucru va depinde și de rezultatele discuțiilor din Rusia.

CNN notează că în discuțiile de la Moscova sunt în joc mai multe probleme, dar două puncte controversate domină : dorința Ucrainei de a adera la NATO și cererile Rusiei de a ceda teritoriile din Donbas. Încă nu este clar ce îi vor oferi Witkoff și Kushner lui Putin, dar presa subliniază că au fost deja elaborate posibile compromisuri cu negociatorii ucraineni , care ar bloca efectiv intrarea în Alianță și ar oferi Rusiei avantaje teritoriale. Însă aceste acorduri nu sunt definitive.

După Putin, Witkoff și Kushner s-ar putea întâlni cu Zelenski

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, s-ar putea întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski după discuțiile de astăzi cu dictatorul Vladimir Putin, a relatat jurnalistul Axios, Barak Ravid, pe pagina sa de socializare X.

„Se așteaptă ca aceștia să călătorească de la Moscova într-una dintre țările europene și să se întâlnească cu Zelenski”, scrie Ravid. Ieri, o serie de instituții media franceze au sugerat că cei doi ar putea veni în Irlanda, unde președintele ucrainean se află astăzi într-o vizită oficială.

Zelenski a confirmat în timpul ultimei conferințe de presă că așteaptă semnale din partea delegaților americani după discuțiile de la Moscova, care vor determina următorii pași ai Kievului, care „se pot schimba de la o oră la alta”. Președintele a adăugat că Ucraina ar fi bucuroasă să-i găzduiască, dar nu este sigur că Witkoff și Kushner sunt pregătiți să sosească în aceste zile.

Zelenski a menționat, de asemenea, că este pregătit să se întâlnească cu președintele SUA, Donald Trump. Dar acest lucru va depinde și de rezultatele discuțiilor din Rusia.