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Șeful diplomației ruse amenință cu un război nuclear în Europa

Război în Ucraina
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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că orice conflict direct între Rusia și Europa ar putea escalada rapid într-un război nuclear. Declarațiile vin pe fondul mai multor incidente recente între forțele ruse și statele NATO din nordul Europei.

Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse
Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse/FOTO:EPA/EFE

Rusia nu ar purta un război convențional cu Europa, ci ar trece direct la utilizarea armelor nucleare, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

„Dacă Europa va ataca Rusia, va fi un cu totul alt război și va fi foarte scurt”, a spus Lavrov, într-o declarație în care nu a precizat ce ar considera Moscova drept un atac european asupra Rusiei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu tineri ruși, intitulată „Noua arhitectură a lumii: dialog deschis cu Serghei Lavrov”, organizată în cadrul maratonului educațional „Znanie. Pervîi”.

Fragmente din discurs au fost publicate de canalul de știri „Pul №3”, apropiat de Kremlin, și de agenția de stat RIA Novosti.

Potrivit lui Lavrov, Rusia aude în fiecare zi afirmații potrivit cărora Europa s-ar pregăti să atace Rusia. El a prezentat un eventual atac european drept scenariul care ar declanșa un conflict mult mai grav.

Ministrul rus nu a oferit însă detalii despre natura unui asemenea atac și nici nu a explicat de ce statele europene ar iniția un astfel de conflict.

Noi amenințări nucleare din partea Moscovei

Declarațiile lui Lavrov vin după o serie de avertismente nucleare formulate de oficiali ruși în ultimele zile.

Pe 11 septembrie, fostul președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenințat Lituania după o decizie a parlamentului de la Vilnius privind statutul său de stat fără arme nucleare și posibilitatea desfășurării unor arme nucleare occidentale și baze militare.

Medvedev a afirmat că o asemenea evoluție ar putea duce la o confruntare nucleară între Rusia și NATO și a spus că, într-un asemenea scenariu, Lituania ar putea „dispărea rapid de pe harta lumii”.

Incidente în nordul Europei

Amenințările au fost formulate pe fondul unei serii de incidente care au implicat forțele ruse și state membre NATO din nordul Europei.

Duminică, 14 septembrie, o fregată rusă ar fi tras două grenade de semnalizare în direcția unui elicopter danez.

Două zile mai târziu, pe 16 septembrie, comandantul corvetei ruse Soobrazitelnîi ar fi fost decorat la Kremlin pentru acțiunile sale.

Un alt incident a avut loc pe 15 septembrie, când un avion NATO a doborât pentru prima dată o dronă deasupra Lituaniei. Ulterior, autoritățile au stabilit că aparatul era un „Shahed” de fabricație iraniană, folosit de Rusia.

Incidentele au alimentat preocupările privind riscul unor confruntări directe între Rusia și statele NATO în regiunea baltică.

Lavrov, despre alegerile din Rusia și negocierile privind Ucraina

În cadrul aceleiași întâlniri, Lavrov a vorbit despre alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei și despre negocierile privind războiul din Ucraina.

Referitor la alegeri, ministrul rus a acuzat Occidentul că încearcă să „lovească” în mesajele prin care autoritățile de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să participe la scrutin și să voteze pentru un „viitor luminos” și pentru îmbunătățirea situației socio-economice.

Lavrov a mai spus că Moscova este pregătită să coopereze cu Occidentul, dar numai în condiții pe care Rusia le consideră favorabile.

În ceea ce privește negocierile de pace pentru Ucraina, el a repetat poziția Kremlinului potrivit căreia procesul nu s-ar fi întrerupt la inițiativa Rusiei.

Potrivit lui Lavrov, Moscova așteaptă în prezent noi propuneri, dar „fără iluzii”.

Kremlinul recurge frecvent la retorica nucleară

Oficialii ruși au făcut în repetate rânduri declarații privind posibilitatea utilizării armelor nucleare în contextul războiului din Ucraina și al confruntării cu Occidentul.

În februarie, Dmitri Medvedev a vorbit, de asemenea, despre posibilitatea unui atac nuclear asupra Ucrainei și despre condițiile în care, potrivit acestuia, Kremlinul ar putea lua o asemenea decizie.

Declarațiile lui Lavrov reprezintă cel mai recent avertisment de acest tip și apar într-un moment în care relațiile dintre Rusia și statele NATO sunt marcate de incidente militare și acuzații reciproce.

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