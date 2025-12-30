„Minciuni rusești”. Ucraina respinge acuzațiile Rusiei privind atacul cu drone asupra reședinței lui Putin

Ucraina a respins marți, 30 decembrie, afirmațiile Moscovei conform cărora forțele ucrainene ar fi lansat un atac cu dronă asupra reședinței de stat a președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, situată în nord-vestul Rusiei.

Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiha, a declarat pe rețeaua X că Rusia „nu a prezentat încă nicio dovadă plauzibilă” care să susțină afirmațiile privind atacul. Oficialul a caracterizat aceste declarații drept „minciuni folosite pentru a justifica atacuri viitoare și pentru a deraia negocierile de pace”.

Potrivit ministrului ucrainean, tacticile de dezinformare sunt o „semnătură” a Rusiei.

„Acuză adesea pe alții de ceea ce ei înșiși plănuiesc să facă.”, a spus ministrul ucrainean.

El a criticat, de asemenea, poziția unor state precum Emiratele Arabe Unite, India și Pakistan, care și-au exprimat îngrijorarea privind atacul „care nu a avut loc”:

„Am fost dezamăgiți și îngrijorați să vedem declarațiile părților din Emiratele Arabe Unite, India și Pakistan exprimându-și preocupările cu privire la atacul care nu a avut loc. Este și mai surprinzător având în vedere că toate cele trei state nu au emis nicio declarație oficială atunci când o rachetă reală rusă a lovit o clădire guvernamentală ucraineană pe 7 septembrie 2025”, a declarat Andrii Sibiha, potrivit theguardian.

Reacția Moscovei: „Terorism de stat”

Afirmațiile despre presupusul atac au fost făcute de ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, care a susținut că apărarea aeriană rusă a doborât 91 de drone peste noapte.

„Astfel de acțiuni iresponsabile nu vor rămâne nepedepsite”, a declarat Lavrov, catalogând atacul drept „terorism de stat”.

Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube, iar Moscova nu a prezentat imagini sau alte dovezi ale incidentului.

Kremlinul a reacționat prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, care a afirmat că presupusul atac „este menit să saboteze negocierile de pace”:

„Consecința diplomatică va fi întărirea poziției de negociere a Federației Ruse. Vedem că Zelenski încearcă să nege acest lucru, iar multe mass-media occidentale, jucând împreună cu regimul de la Kiev, încep să răspândească tema că acest lucru nu s-a întâmplat. Aceasta este o afirmație complet nebună.”, a spus Pesckov.

Întrebat despre locul unde se afla Putin în momentul presupusului atac, Peskov a refuzat să ofere detalii, spunând că astfel de informații „nu trebuie făcute publice”. În ceea ce privește dovezile fizice, el a precizat că „apărarea aeriană a doborât dronele, dar resturile sunt responsabilitatea Ministerului Apărării”.

Zelenski: „Minciuni tipic rusești”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat acuzațiile drept „minciuni tipic rusești”, subliniind că acestea ar putea servi drept pretext pentru continuarea atacurilor asupra Ucrainei.

Negocierile de pace continuă, chiar dacă tensiunile rămân ridicate.

Zelenski s-a întâlnit recent cu președintele american Donald Trump în Florida pentru a discuta un plan în 20 de puncte pentru încheierea conflictului. Trump a declarat după întâlnire că Ucraina și Rusia sunt „mai aproape ca niciodată” de un acord de pace, dar a avertizat că „există una sau două probleme dificile”, inclusiv cele legate de teritoriu.

În paralel, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că va participa la o reuniune cu alți lideri europeni pe tema războiului din Ucraina și a subliniat că un angajament clar al SUA privind garanțiile de securitate va fi un semn de progres:

„Dar suntem încă departe de negocierile finale”, a declarat Tusk.