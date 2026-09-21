Ramzan Kadîrov, aliatul lui Putin, câștigă alegerile din Cecenia cu un scor demn de un satrap sângeros

Ramzan Kadîrov a obținut un nou mandat la conducerea Ceceniei cu 99,85% din voturi, un rezultat care depășește scorul înregistrat de liderul cecen la scrutinul precedent.

Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei Foto: Profimedia

Datele oficiale ale Comisiei Electorale Centrale au fost anunțate după numărarea tuturor buletinelor.

Kadîrov, liderul Ceceniei și un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a obținut astfel cel mai mare procent de voturi de până acum. La alegerile din 2016, el a primit 94,8% din voturi, în timp ce la scrutinul din 2021 a obținut 99,7%.

În cursa electorală din acest an au mai fost înscriși doi candidați. Ismail Denilkhanov, reprezentant al partidului Rusia Justă și președintele Camerei Publice din Cecenia, a obținut 0,05% din voturi, potrivit Pravda.

Același rezultat, 0,05%, a fost înregistrat de Khalid Nakaev, candidat al Partidului Comunist și membru al parlamentului cecen.

Kadîrov conduce Cecenia din 2007 și s-a remarcat prin apropierea sa de Vladimir Putin și prin sprijinul acordat Kremlinului.

Alegeri pentru funcțiile de guvernator au avut loc în același timp și în alte șapte regiuni ale Rusiei. Potrivit rezultatelor oficiale, candidații aflați deja la conducerea acestor regiuni s-au clasat pe primul loc în toate cele șapte scrutinuri.

În Mordovia, Artyom Zdunov a obținut 78,74% din voturi, iar Vladislav Khovalyg a câștigat în Tuva cu 90,95%. În regiunea Belgorod, Alexander Shuvaev a obținut 65,97% din voturi.

În regiunea Briansk, Yegor Kovalchuk a primit 68,03% din voturi, în Tver, Vitaly Korolev a obținut 69,8%, iar în Penza, Oleg Melnichenko a câștigat cu 70,92%. În regiunea Ulyanovsk, Alexey Russkikh a obținut 76,65% din voturi.

Ramzan Kadîrov este fiul lui Akhmat Kadîrov, colaborator și primul lider al administrației pro-ruse din Cecenia. În timpul celui de-al Doilea Război Cecen, Akhmat Kadîrov a trecut de partea Rusiei.