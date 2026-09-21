 Ramzan Kadîrov, aliatul lui Putin, câștigă alegerile din Cecenia cu un scor demn de un satrap sângeros | adevarul.ro
search
Luni, 21 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Deputatul PNL Ionel Bogdan vine la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Ramzan Kadîrov, aliatul lui Putin, câștigă alegerile din Cecenia cu un scor demn de un satrap sângeros

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ramzan Kadîrov a obținut un nou mandat la conducerea Ceceniei cu 99,85% din voturi, un rezultat care depășește scorul înregistrat de liderul cecen la scrutinul precedent.

Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei
Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei Foto: Profimedia

Datele oficiale ale Comisiei Electorale Centrale au fost anunțate după numărarea tuturor buletinelor.

Kadîrov, liderul Ceceniei și un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a obținut astfel cel mai mare procent de voturi de până acum. La alegerile din 2016, el a primit 94,8% din voturi, în timp ce la scrutinul din 2021 a obținut 99,7%.

În cursa electorală din acest an au mai fost înscriși doi candidați. Ismail Denilkhanov, reprezentant al partidului Rusia Justă și președintele Camerei Publice din Cecenia, a obținut 0,05% din voturi, potrivit Pravda.

Același rezultat, 0,05%, a fost înregistrat de Khalid Nakaev, candidat al Partidului Comunist și membru al parlamentului cecen.

Kadîrov conduce Cecenia din 2007 și s-a remarcat prin apropierea sa de Vladimir Putin și prin sprijinul acordat Kremlinului. 

Alegeri pentru funcțiile de guvernator au avut loc în același timp și în alte șapte regiuni ale Rusiei. Potrivit rezultatelor oficiale, candidații aflați deja la conducerea acestor regiuni s-au clasat pe primul loc în toate cele șapte scrutinuri.

În Mordovia, Artyom Zdunov a obținut 78,74% din voturi, iar Vladislav Khovalyg a câștigat în Tuva cu 90,95%. În regiunea Belgorod, Alexander Shuvaev a obținut 65,97% din voturi.

În regiunea Briansk, Yegor Kovalchuk a primit 68,03% din voturi, în Tver, Vitaly Korolev a obținut 69,8%, iar în Penza, Oleg Melnichenko a câștigat cu 70,92%. În regiunea Ulyanovsk, Alexey Russkikh a obținut 76,65% din voturi.

Ramzan Kadîrov este fiul lui Akhmat Kadîrov, colaborator și primul lider al administrației pro-ruse din Cecenia. În timpul celui de-al Doilea Război Cecen, Akhmat Kadîrov a trecut de partea Rusiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
digi24.ro
image
Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale
stirileprotv.ro
image
Ce AVERE s-a găsit în casa lui Călin Georgescu: Anchetatorii verifică pereții și pardoseala cu aparatură specială / SURSE
gandul.ro
image
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
mediafax.ro
image
Aymen Boutoutaou, la un pas de Dinamo: Gigi Becali cere 500.000 de euro și își asumă pierderea de 800.000
fanatik.ro
image
Toate manevrele prin care Florian Coldea și oamenii lui au încercat să scape de dosarul „optimizărilor” din justiție
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost săltat din trafic de DIICOT
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
Eugenia a răbufnit: "Am o formă pătrată, nu am talie, dar sunt totuși superbă!"
digisport.ro
image
Dyson CameraJet™️, în centrul atenției la Atena, alături de inovațiile Dyson în tehnologie
click.ro
image
Imagini cu cele două vile ale lui Călin Georgescu din Austria. Cristela avea cabinet în castelul vecinului Georg Schmidt
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Momentul când un motociclist intră într-un scuter pe care se afla o mamă şi fiica ei de 3 ani. Copila a murit
observatornews.ro
image
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
cancan.ro
image
A criticat formula de recalculare a pensiilor și azi e favorit să devină ministru al Muncii. USR nominalizează
newsweek.ro
image
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
prosport.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Un ciclon aduce aer polar, temperaturi mai mici cu 12 grade și primele ninsori
playtech.ro
image
Laurențiu Reghecampf, prima decizie la FCSB: „Îi sparg 10 zile! Nu sunt pregătiți, patroane!”
fanatik.ro
image
Ce s-ar întâmpla cu economia mondială dacă pariul inteligenței artificiale eșuează. Trilioanele investite depind de profituri care încă nu există
ziare.com
image
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
digisport.ro
image
Prietenii lui Brad Pitt rup tăcerea! Care a fost „cel mai rău lucru” din divorțul de Angelina Jolie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Călin Georgescu, ARESTAT în trafic. Avem VIDEO cu momentul reţinerii
romaniatv.net
image
Horoscop 21 septembrie 2026. Început de săptămână cu schimbări importante! Banii intră în prim-plan, iar unele zodii primesc o veste care le dă planurile peste cap
mediaflux.ro
image
Becali s-a dezlănțuit în direct, după miezul nopții: „Mă compari pe mine cu Rotaru? Sau «Lavațio» ăia de la Dinamo?”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
VIDEO | Momentul în care DIICOT a descins la vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Mascații au sărit gardul pentru a intra în curte
actualitate.net
image
Prietenii lui Brad Pitt rup tăcerea! Care a fost „cel mai rău lucru” din divorțul de Angelina Jolie
click.ro
image
Tot mai mulți tați din România își iau concediu pentru creșterea copilului. Ce spune un sociolog
click.ro
image
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului din Prahova: „A făcut o glumă și a stins farurile”. Cum s-a produs tragedia
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
cindy crawford kaia presley rande gerber gettyimages 500011336 jpg jpeg
TRAGEDIE fără margini în familia lui Cindy Crawford! Fiul său Presley Gerber a murit la doar 27 de ani
okmagazine.ro
Filmul concurs jpg
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Soți” de închiriat, plătiți cu ora. Țara în care femeile apelează la astfel de servicii
image
Prietenii lui Brad Pitt rup tăcerea! Care a fost „cel mai rău lucru” din divorțul de Angelina Jolie

OK! Magazine

image
TRAGEDIE fără margini în familia lui Cindy Crawford! Fiul său Presley Gerber a murit la doar 27 de ani