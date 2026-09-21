Cum a reușit un român să evadeze dintr-o închisoare din Veneția în timpul operațiunii pentru combaterea ploșnițelor

Un român de 33 de ani a evadat joi dimineață, 17 septembrie, din penitenciarul Santa Maria Maggiore din Veneția, unde se afla în arest preventiv pentru tâlhărie. Bărbatul a profitat de o breșă de securitate și a reușit să ajungă într-o zonă exterioară a închisorii, de unde a escaladat zidul perimetral.

Un român de 33 de ani a evadat joi dimineață, 17 septembrie, din penitenciarul Santa Maria Maggiore. Foto: Shutterstock

Evadarea a avut loc în perioada în care în penitenciar se desfășoară o operațiune de combatere a ploșnițelor. Pentru efectuarea dezinsecției, deținuții sunt mutați temporar între diferite zone ale unității, însă anchetatorii consideră că această situație nu ar fi fost neapărat factorul decisiv în evadare, notează Corriere della Sera.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, românul ar fi profitat de o poartă defectă pentru a ajunge într-o altă curte de plimbare. De acolo, el ar fi ajuns într-un spațiu destinat activităților în aer liber, unde supravegherea este mai puțin strictă, și apoi la zidul exterior al penitenciarului.

Nu este clar deocamdată cum a reușit să escaladeze zidul fără să fie observat. Anchetatorii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca bărbatul să fi avut un complice și să fi folosit un dispozitiv improvizat pentru a trece de zid.

Sindicatul polițiștilor reclamă lipsa de personal

Evadarea a provocat reacții din partea sindicatului poliției penitenciare. Gennarino De Fazio, reprezentant al Uil Fp, a susținut că incidentul scoate în evidență problemele cu care se confruntă sistemul penitenciar italian.

„Acest episod este un semn al stării de colaps în care se află sistemul penitenciar, cauzată de supraaglomerare, de deficitul major de personal din cadrul poliției penitenciare și de starea precară a infrastructurii”, a afirmat De Fazio.

Și Luana Zanella, lidera grupului Alianța Verzilor și de Stânga din Camera Deputaților, a anunțat că îi va adresa o întrebare ministrului Justiției, Carlo Nordio.

„Gravitatea incidentului este amplificată de condițiile semnalate în interiorul penitenciarului: supraaglomerare, condiții de igienă deplorabile și deficit de personal”, a declarat deputata.

Zanella a adăugat că problemele sunt cunoscute de autorități și a cerut explicații cu privire la măsurile care urmează să fie luate pentru îmbunătățirea condițiilor din penitenciar.

Românul este căutat

Bărbatul nu a fost găsit până în prezent. Poliția italiană desfășoară operațiuni pentru localizarea și capturarea lui, inclusiv în colaborare cu structuri internaționale.

Autoritățile verifică și circumstanțele exacte în care deținutul a reușit să ajungă la zidul perimetral și să părăsească penitenciarul fără să fie oprit.