 Panica mobilizării revine în Rusia. Rușii se pregătesc să părăsească țara la patru ani de la exodul din 2022 | adevarul.ro
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Panica mobilizării revine în Rusia. Rușii se pregătesc să părăsească țara la patru ani de la exodul din 2022

Război în Ucraina
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Tot mai mulți ruși se pregătesc să părăsească din nou țara, pe fondul temerilor privind o posibilă nouă mobilizare militară și al presiunilor tot mai mari asupra populației. Fenomenul amintește de exodul din 2022, declanșat după anunțarea mobilizării parțiale pentru războiul din Ucraina.

Tot mai mulți ruși se pregătesc să părăsească din nou țara.
Tot mai mulți ruși se pregătesc să părăsească din nou țara. Foto: Profimedia

Semnele unei noi plecări au devenit vizibile în mai multe state din regiune. În Georgia, Armenia și Serbia, cererea pentru locuințe din partea cetățenilor ruși ar fi crescut în ultimele săptămâni. Potrivit publicației Meduza, zvonurile privind o mobilizare după alegerile pentru Duma de Stat au contribuit la creșterea numărului de ruși care caută să se stabilească temporar în aceste țări.

Un exemplu este Ruslan, un rus în vârstă de 29 de ani care a părăsit țara în 2022, împreună cu logodnica sa însărcinată și câinele lor. Cei doi au parcurs aproape 2.000 de kilometri până în Georgia, iar ulterior au locuit în Serbia. În 2024 s-au întors în Rusia, convinși că situația devenise suficient de sigură.

Acum, Ruslan a plecat din nou în Georgia.

„Planul meu este simplu: să aștept în afara Rusiei până când va fi sigur să mă întorc”, a declarat acesta.

Rusia caută noi recruți fără o mobilizare anunțată oficial

Potrivit analizei, Rusia își extinde capacitatea de recrutare fără să fie necesară, cel puțin deocamdată, o nouă mobilizare de amploarea celei din 2022.

Kremlinul se bazează pe recrutarea constantă, serviciul militar obligatoriu, presiuni asupra potențialilor recruți și recrutarea forțată în teritoriile ocupate din Ucraina.

În iunie, autoritățile din regiunea Penza ar fi desfășurat razii pentru identificarea unor bărbați și pentru a-i determina să semneze contracte cu armata.

În același timp, Rusia are nevoie nu doar de militari, ci și de specialiști. Războiul modern presupune personal calificat pentru operarea dronelor, dezvoltarea tehnologiilor militare, inginerie și programare.

Universitățile au devenit astfel o importantă sursă de recrutare. Potrivit publicației independente ruse Groza, 269 de universități și colegii promovează în prezent contractele militare.

Studenților li se oferă, printre altele, stimulente financiare importante, concediu academic și posibilitatea de a beneficia de facilități educaționale după încheierea serviciului. Au existat și informații potrivit cărora unele universități ar fi primit cote de recrutare, iar studenții ar fi fost presați să se înroleze.

O nouă mobilizare ar putea provoca un nou exod

În septembrie 2022, după o serie de înfrângeri pe frontul din Ucraina, Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială a 300.000 de rezerviști. Măsura a declanșat una dintre cele mai mari plecări de ruși din țară de la începutul războiului, estimată la aproximativ un milion de persoane.

O eventuală nouă mobilizare ar putea avea consecințe importante asupra forței de muncă din Rusia, în special dacă printre cei care aleg să plece se vor număra ingineri, programatori, cercetători și antreprenori.

Temerile sunt alimentate și de scăderea încrederii în autorități. Rușii intervievați în cadrul analizei susțin că nu mai consideră suficiente asigurările oficiale potrivit cărora nu va exista o nouă mobilizare.

Totodată, războiul prelungit, restricțiile asupra internetului, problemele economice, atacurile cu drone și reducerea oportunităților profesionale contribuie la dorința unor cetățeni de a-și pregăti o variantă de plecare.

Occidentul pune însă mai multe bariere în calea emigrării

Pentru rușii care vor să plece, accesul în statele occidentale a devenit mai dificil decât în 2022. Uniunea Europeană a suspendat acordul privind facilitarea vizelor pentru cetățenii ruși, iar regulile au fost înăsprite ulterior.

În același timp, activitățile de tip hibrid atribuite Rusiei în Europa au contribuit la creșterea suspiciunilor față de cetățenii ruși. Pentru opozanți și activiști anti-război, obținerea vizelor umanitare sau accesul la servicii bancare poate fi, de asemenea, dificil.

Analiza susține că Occidentul ar trebui să pregătească mecanisme prin care rușii care încearcă să evite recrutarea să poată părăsi țara, inclusiv prin proceduri mai rapide pentru vize, acces la servicii bancare și recunoașterea calificărilor profesionale.

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