„Să se ducă toți naibii cu ideile și ambițiile lor mărețe”. Panică în Rusia din cauza penuriei de benzină, a dronelor și a zvonurilor de mobilizare

Războiul din Ucraina începe să lase urme tot mai adânci în viața de zi cu zi a rușilor. La peste patru ani de la declanșarea invaziei, problemele care păreau departe de front ajung în orașe și regiuni obișnuite: atacuri cu drone, lipsa de combustibil, întreruperi ale internetului și temeri privind o nouă mobilizare militară. Nemulțumirea față de autorități crește, iar sentimentul de siguranță pe care Kremlinul a încercat să îl mențină pare tot mai fragil.

În mijlocul verii, gările din Moscova care deservesc rutele către sud sunt de obicei pline de turiști. În ultimii patru ani, printre părinții și copiii nerăbdători care pornesc spre mare s-au amestecat tot mai mulți bărbați în uniforme militare. În această vară, însă, atmosfera pare schimbată. Trenurile către Crimeea sunt neobișnuit de goale, uniformele militare sunt mai vizibile, iar sentimentul dominant este unul de neliniște.

În întreaga Rusie se vorbește despre lipsuri de benzină, atacuri cu drone, întreruperi ale internetului și posibilitatea unei noi mobilizări militare, scrie The Economist.

De la mobilizarea rezerviștilor pentru războiul din Ucraina, în 2022, mulți ruși nu s-au mai simțit atât de nesiguri. Pe 2 iulie, Fundația Opiniei Publice (FOM), un institut de sondare apropiat Kremlinului, a anunțat că 55% dintre respondenți au spus că rudele și colegii lor se simt anxioși, față de 40% în urmă cu un an.

Așa-numitul contract social informal al Rusiei - în care o mare parte a populației a evitat implicarea politică, iar autoritățile au oferit în schimb o anumită stabilitate în viața de zi cu zi - pare tot mai fragil. Războiul, pe care pentru mulți ruși îl considerau o realitate îndepărtată, începe să aibă efecte directe asupra vieții cotidiene.

Atacurile cu drone și criza combustibilului

Atacurile cu drone, limitate în trecut în principal la regiunile de frontieră Kursk și Belgorod, afectează acum zone mult mai îndepărtate ale Rusiei. Pe 6 iulie, drone ucrainene au atacat cea mai mare rafinărie din Rusia, aflată la Omsk, la aproximativ 2.500 de kilometri de linia frontului.

În mai multe regiuni, benzina a devenit dificil de găsit. Șoferii așteaptă ore întregi pentru a cumpăra cantități limitate, uneori de doar 20 sau 30 de litri. Unele benzinării au rămas fără combustibil.

În Crimeea și în orașul Novorossiisk de la Marea Neagră, autoritățile au restricționat vânzarea cu amănuntul a benzinei. Prioritate au primit oficialii, serviciile publice și companiile considerate esențiale.

Două instalații petroliere din apropierea Novorossiiskului au fost distruse, iar localnicii se tem că lipsa combustibilului va afecta transportul și aprovizionarea cu alimente.

Un proprietar de magazin alimentar din oraș spune că deficitul de carburant ar putea produce un efect în lanț asupra livrărilor. Prețurile alimentelor au început deja să crească: în iunie, prețul cartofilor a urcat cu 4,5% față de luna precedentă. Unii fermieri avertizează că ar putea avea probleme în recoltarea culturilor dacă lipsa combustibilului continuă.

„Să se ducă toți naibii cu ideile și ambițiile lor mărețe”

În regiunea Rostov, din sudul Rusiei, o femeie care deține mai multe tarabe cu produse locale spune că își dorește să aibă propria cisternă de combustibil.

„Să se ducă toți naibii cu ideile și ambițiile lor mărețe”, spune ea, referindu-se la liderii politici pe care îi consideră responsabili, inclusiv Vladimir Putin, Donald Trump, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și autoritățile locale.

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„Înainte aveam o viață bună. Acum simțim că ne lovim mereu de câte o nouă problemă”, a adăugat ea.

Elena Panfilova, care coordonează grupuri de discuții la Moscova, spune că nemulțumirea populației pare să se transforme din frustrare într-o furie mai profundă față de autorități.

Nu doar lipsa combustibilului și problemele cu internetul îi nemulțumesc pe oameni, ci și diferența tot mai mare dintre mesajele oficiale ale Kremlinului și realitatea percepută de populație.

„Singura cale de ieșire este oprirea ostilităților”, spune un localnic. „De patru ani auzim că trupele ruse avansează constant pe întreaga linie a frontului. Dar dacă te uiți pe hărți, pare că totul este blocat”, a adăugat el.

Temeri privind o nouă mobilizare

Vladimir Putin continuă să susțină că războiul evoluează conform planului. În declarațiile sale recente, liderul rus a afirmat că situația este stabilă și că armata dispune de resurse suficiente.

Mulți ruși se tem însă că autoritățile nu vor reduce implicarea militară, ci vor intensifica efortul de război.

Discuțiile despre o nouă mobilizare s-au intensificat. La începutul lunii iunie, deputatul Serghei Gurulev a afirmat pe rețelele sociale că decizia pentru o mobilizare în toamnă ar fi fost deja luată. Ulterior, și-a șters mesajul și a susținut că i-a fost spart contul.

„Întotdeauna se întâmplă la fel: mai întâi apar zvonurile că urmează ceva rău, apoi autoritățile neagă, iar după aceea lucrul respectiv se întâmplă”, spune un angajat al unei firme de publicitate din Nijni Novgorod.

Acesta spune că ia în calcul să se mute la țară, unde ar fi mai greu de găsit de către recrutori. Mulți dintre colegii săi se gândesc, de asemenea, să părăsească Rusia. Discuțiile despre emigrare sunt cele mai intense de după 2022.

Raiduri pentru recrutare și teamă în provincii

În regiunea Penza, autoritățile ar putea testa metode pentru o nouă mobilizare. Din luna iunie, localnicii au relatat că bărbați au fost opriți pe stradă sau vizitați acasă de echipe de recrutare, apoi duși la centre militare și obligați să semneze contracte cu armata.

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Locuitorii spun că numărul bărbaților pe străzi a scăzut vizibil.

„Atmosfera din oraș este teribilă”, spune Elena, o locuitoare din zonă. „I-am spus soțului meu să nu iasă din casă.”

Comisarul militar al orașului Penza a afirmat că acțiunile au vizat doar identificarea persoanelor care evită recrutarea și a dezertorilor.

Și militarii sunt nemulțumiți

Criticile devin tot mai vizibile, inclusiv în rândul unor foști militari.

Pe 25 iunie, un fost soldat a publicat un apel către Vladimir Putin pe Instagram, susținând că militarii sunt abuzați pentru că refuză să predea bani superiorilor sau să execute misiuni pe care le consideră sinucigașe.

El i-a cerut președintelui rus să intervină și a avertizat că nemulțumirea din armată ar putea deveni periculoasă pentru conducerea de la Kremlin.

Bărbatul a fost arestat ulterior, însă videoclipul său a acumulat milioane de vizualizări.

De la soldați până la comercianți și oameni obișnuiți, semnele nemulțumirii devin mai vizibile. „Nimeni nu mai înțelege pentru ce se întâmplă toate acestea, poate doar pentru satisfacerea orgoliului lui Putin”, spune un localnic din Nijni Novgorod. „Dacă protestezi, ajungi la închisoare. Tot ce putem spera acum este să se termine”, a spus el.