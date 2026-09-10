Zvonurile despre mobilizare: Putin neagă, rușii nu-l cred

Președintele rus Vladimir Putin a respins zvonurile despre o mobilizare militară. Mulți ruși, inclusiv numeroși cititori DW, spun însă că se pregătesc pentru această eventualitate.

Rusia ar putea recruta din nou mai mulți tineri pentru frontul din Ucraina. (fotografie de arhivă) Foto: Donat Sorokin/TASS/picture alliance

De două ori în prima săptămână a lunii septembrie, președintele rus Vladimir Putin a respins public zvonurile despre o iminentă campanie de mobilizare în țară. Pe 1 septembrie, Putin a calificat zvonurile drept ”prostii fără margini” și le-a descris ca pe un ”atac informațional” împotriva Rusiei.

Două zile mai târziu, pe 3 septembrie, la Forumul Economic de la Vladivostok, Putin a declarat că ”în prezent nu există niciun scenariu care să necesite mobilizarea”.

Convocările îi neliniștesc pe cititorii DW din Rusia

Redacția rusă a DW și-a întrebat cititorii din Rusia, sub protecția anonimatului, dacă observă semnele unei mobilizări iminente. Cele mai multe răspunsuri au făcut referire la convocări de la centrele militare de recrutare.

”Nepotul meu a primit o convocare pentru verificarea datelor”, a scris un cititor din orașul industrial Naberejnîe Celnî. ”Am primit o convocare prin care mi se cere să mă prezint pentru verificarea datelor. Lucrez pe cont propriu. Ce ar trebui să fac?”, a scris un utilizator pe nume Maxim.

”Un prieten de-al meu, profesor, a primit pe 9 iulie, prin portalul serviciilor publice [Gosuslugi], o convocare pentru actualizarea datelor”, a relatat un alt cititor, Serghei.

Oamenii se tem că ar putea fi chemați sub arme sau că nu vor mai putea părăsi liber țara. De aceea, unii dintre cei care au primit convocări încearcă să plece cât mai repede în străinătate, înainte ca restricțiile de ieșire din țară să intre în vigoare. ”O cunoștință de-a mea a plecat din Rusia acum două luni, după ce a primit de la centrul militar o convocare pentru verificarea datelor”, a scris un cititor.

Emigrarea, ”o fantezie”

Nu toată lumea consideră însă emigrarea o opțiune realistă în cazul unei mobilizări. ”Plecarea e o fantezie. Unde să te duci și, mai ales, cu ce bani?”, se întreabă un cititor DW.

În iunie, din regiunea rusă Penza au venit informații despre bărbați duși cu forța la centrele militare și supuși presiunilor pentru a semna contracte cu armata. Potrivit relatărilor locale, practica se răspândise într-atât încât locuitorii au organizat proteste în sprijinul rudelor și vecinilor. Jurnaliștii care urmăresc subiectul spun că asemenea razii continuă.

”Oamenii sunt ridicați mai ales din apropierea intrărilor în blocurile în care locuiesc”, a declarat pentru DW Lena Lemeasova, jurnalistă la publicația ”Povești Importante” (”Vajnîe Istorii”). ”Adesea sunt bărbați care au consumat alcool. Se apropie de ei persoane necunoscute sau opresc mașini, deseori puse la dispoziție de autoritățile locale. Bărbații sunt pur și simplu luați cu forța și duși de acolo, iar familiile și vecinii nu mai află nimic despre ei. Uneori, mai târziu, apar informații că au fost transportați în unități militare. Adesea sunt ținuți acolo înainte de a fi trimiși pe front”.

”Povești importante” este o publicație specializată în jurnalism de investigație. Editorul său, Roman Anin, a lucrat timp de zece ani ca redactor de investigații la cunoscutul ziar independent Novaia Gazeta.

Ce spun avocații ruși despre convocări?

Primirea unei convocări la centrul militar înseamnă că persoana respectivă va fi trimisă la război? Potrivit avocatului Artiom Klîga, o convocare emisă ”pentru verificarea datelor” nu înseamnă, în sine, că cineva va fi încorporat, mobilizat sau trimis pe front. Verificarea datelor este unul dintre motivele prevăzute de lege pentru chemarea unei persoane la centrul militar.

Mulți ruși au fost chemați de autoritățile militare ”pentru verificarea datelor” Foto: AP/dpa/picture alliance

Mulți ruși au fost chemați de autoritățile militare ”pentru verificarea datelor”, unora le-au parvenit și mobilizări ”în avans”Imagine: AP/dpa/picture alliance

”Aceste convocări arată doar că centrele militare și-au îmbunătățit considerabil procedurile de evidență militară. Dacă începe mobilizarea, asemenea evidențe le-ar ajuta pe autorități să convoace rapid persoanele de care au nevoie”, a explicat Klîga pentru DW.

Tot mai mulți ruși au semnalat și primirea unor ordine de mobilizare emise în avans. Pe timp de pace, acestea nu îi obligă pe destinatari să întreprindă vreun demers. Dacă este declarată mobilizarea însă, ei trebuie să se prezinte la centrul militar indicat.

”Au fost emise și înainte de război, și în timpul războiului (împotriva Ucrainei - n.red.). Dar schimbarea din prima jumătate a anului 2026 este că, după toate indiciile, au început să fie distribuite cu sutele de mii”, a declarat pentru DW avocatul rus Timofei Vaskin. ”Nu cunoaștem cifrele exacte, deoarece informațiile sunt clasificate. Dar, judecând după relatările de pe rețelele sociale și după numărul solicitărilor primite de noi și de colegii noștri, creșterea a fost spectaculoasă, de zeci de ori”.

În același timp, decretul din 2022 privind mobilizarea parțială în Rusia nu a fost niciodată revocat oficial și, din punct de vedere formal, rămâne în vigoare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat în repetate rânduri informațiile despre un nou val de mobilizare drept ”știri false”. Criticii amintesc însă că Peskov a dezmințit, începând din mai 2022, și informațiile despre o posibilă mobilizare. Cu doar opt zile înainte de anunțarea mobilizării parțiale, el declara: „În acest moment, nu se discută despre așa ceva”.

Crește cererea de specialiști în mobilizare

La data de 8 august, DW a identificat pe platforma rusă de recrutare HeadHunter mai multe anunțuri de angajare pentru specialiști în „pregătirea pentru mobilizare”. În Moscova și în regiunea înconjurătoare erau disponibile 40 de asemenea posturi, iar în Sankt Petersburg, 13.

De exemplu, unele companii caută specialiști care să se asigure că organizația are un plan de mobilizare și știe cum ar urma să funcționeze dacă statul ar trece economia pe picior de război. Atribuțiile lor includ și pregătirea companiei pentru situații de urgență și măsuri de protecție civilă, precum și sprijinirea trecerii organizației la un regim special de funcționare în condiții de război. Posturile erau oferite atât de companii private, cât și de instituții de stat.

Convocările, exercițiile de pregătire militară, extinderea sistemelor de evidență militară și intensificarea recrutării explică de ce dezmințirile oficiale nu au reușit să stingă zvonurile.

Pregătiri pentru ”orice decizie ar putea lua Putin”

”Lucrurile trebuie privite astfel: funcționarii au primit sarcina de a pregăti sistemul pentru orice decizie ar putea lua Putin. Iar dacă decizia este mobilizarea, se așteaptă de la ei să fie pregătiți”, punctează Artiom Klîga.

Convocări, exerciții de pregătire militară: pregătiri pentru orice ordonă Kremlinul Foto: SNA/IMAGO

La sfârșitul lunii iulie, publicația independentă Agentstvo a numărat, pe aceeași platformă de recrutare, 197 de posturi vacante în Rusia ale căror anunțuri conțineau expresia ”pregătire pentru mobilizare” și peste 2.600 de posturi legate de ”evidența militară”.

Sergey Dik - DW