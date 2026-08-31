Rusia își pregătește copiii pentru războaiele viitorului. Ce se schimbă de la 1 septembrie

Elevii ruși care se întorc marți, 1 septembrie, la școală vor găsi o programă în care pregătirea militară ocupă un loc tot mai important. Pentru adolescenți, cursurile obligatorii includ de acum instruire privind armamentul, primul ajutor în situații de luptă, supraviețuirea în zone de conflict și disciplina militară, într-un sistem educațional pe care autoritățile de la Moscova îl folosesc tot mai mult pentru promovarea patriotismului și a pregătirii pentru serviciul militar.

Foto: Moscow News Agency via The Moscow Times

Schimbarea face parte dintr-un proces mai amplu de militarizare a educației ruse, accelerat după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022. În ultimii ani, pregătirea militară a coborât treptat spre vârste mai mici, iar școlile au devenit și spații pentru întâlniri cu veterani, lecții despre război și activități patriotice.

De la educație civică la pregătire militară

Una dintre cele mai importante modificări vizează disciplina „Fundamentele securității și apărării patriei”, devenită obligatorie pentru elevi. Noua programă rezervă aproximativ jumătate din orele acestei materii pregătirii militare de bază, iar instruirea este extinsă și către adolescenți începând de la 13 ani, scrie Bloomberg.

Elevii învață despre principalele tipuri de armament, inclusiv arme de infanterie, arme antitanc și grenade, dar programa nu se limitează la familiarizarea cu echipamentele militare. Ea include și noțiuni despre structura forțelor armate și doctrina de securitate națională a Rusiei.

Pregătirea acoperă, de asemenea, primul ajutor pentru răni de luptă, pericolele reprezentate de mine și dispozitive explozive, expunerea la substanțe chimice și radiații, gestionarea stresului acut, tehnici de supraviețuire și proceduri pentru situații în care o persoană se află într-o zonă de conflict.

Astfel, ceea ce era în trecut un modul limitat de pregătire militară în anii de liceu devine o componentă mai consistentă a educației obligatorii.

Veteranii războiului, prezenți în școli

Pregătirea militară este completată de activități prin care autoritățile încearcă să apropie experiența armatei de viața de zi cu zi a copiilor.

Veterani ai războiului din Ucraina sunt invitați în școli și grădinițe pentru a le vorbi elevilor despre experiența lor și despre război. Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat, a susținut ca veteranii să fie prezenți în fiecare școală și să participe la educarea copiilor.

Modelul amintește de perioada sovietică, când veteranii celui de-Al Doilea Război Mondial aveau un rol important în educația patriotică, iar pregătirea militară făcea parte din viața școlară.

Diferența este că, în Rusia de astăzi, această educație se desfășoară în timpul unui război aflat în desfășurare.

„Zarnitsa”, jocul militar care a revenit în școli

Pregătirea copiilor nu se limitează la sala de clasă. Rusia a relansat și adaptat jocurile militare pentru tineri cunoscute sub numele de „Zarnitsa”, foarte populare în perioada sovietică.

Copiii sunt împărțiți în echipe și primesc roluri precum comandanți, soldați de asalt, operatori de drone, genişti sau medici. Activitățile includ simulări de luptă, folosirea echipamentelor de tip laser-tag, simulatoare de zbor în realitate virtuală, exerciții în tranșee și utilizarea unor replici de arme.

Programul a cunoscut o extindere rapidă. Potrivit datelor prezentate de Bloomberg, numărul participanților a crescut de la aproximativ 800.000 de copii cu vârste între 7 și 17 ani în 2024 la circa 2,5 milioane în 2026.

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Organizația de tineret care coordonează aceste activități beneficiază de o finanțare anuală de aproximativ 20 de miliarde de ruble din bugetul federal.

Tabere militare pentru adolescenți

Pentru elevii mai mari există și centrele „Avangard”, administrate de stat, unde băieții de liceu pot participa la programe de pregătire de tip militar, inclusiv perioade de instruire în regim apropiat de cel al unei cazărmi.

Rețeaua numără peste 70 de centre, iar autoritățile au dezvoltat în unele regiuni și tabere de vară specializate pentru adolescenți cu vârste între 14 și 17 ani.

În regiunea Primorie, din Extremul Orient rus, au fost create astfel de programe cu denumiri inspirate direct din terminologia militară.

În paralel, numărul elevilor înscriși în școli de cadeți și în programe educaționale specializate în pregătirea pentru cariera militară a crescut puternic. Până în 2025, aceste programe ajunseseră la aproximativ 780.000 de elevi, față de circa 200.000 în 2018.

Educația patriotică a devenit o prioritate bugetară

Extinderea programelor militare este însoțită de o creștere semnificativă a finanțării pentru educația patriotică.

Bugetul federal rus a prevăzut în 2026 aproximativ 70 de miliarde de ruble pentru astfel de programe, prin proiectul național „Tineretul și copiii”. Suma este de aproximativ 20 de ori mai mare decât cea alocată în 2021.

În școli funcționează deja din 2022 și cursul săptămânal „Conversații despre lucruri importante”, o oră obligatorie destinată promovării patriotismului și a versiunii oficiale a istoriei Rusiei.

Tema războiului din Ucraina a devenit, la rândul său, prezentă în activitățile școlare. Un sondaj realizat în rândul a peste 2.600 de directori și profesori ruși a indicat că 95% dintre școli organizează evenimente legate de războiul din Ucraina, peste 80% invită militari sau veterani să vorbească elevilor, iar aproape trei sferturi organizează lecții dedicate războiului.

Pentru copiii de grădiniță este introdusă în acest an și o versiune adaptată vârstei a programului „Conversații despre lucruri importante”, bazată pe jocuri și activități specifice copiilor mici.

Un sistem educațional legat tot mai strâns de recrutare

Modificările din școli apar în paralel cu nevoia Rusiei de a atrage anual sute de mii de oameni în forțele armate.

Serviciul militar obligatoriu îi vizează pe bărbații ruși începând de la 18 ani, iar recrutarea și pregătirea militară reprezintă una dintre principalele legături dintre sistemul educațional și cel militar.

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Recruții nu pot fi trimiși oficial să lupte în Ucraina, însă, potrivit analizei Bloomberg, tinerii sunt în unele cazuri încurajați să semneze contracte profesionale încă de la începutul pregătirii militare. Prin semnarea unui astfel de contract, ei pot deveni eligibili pentru trimiterea pe front.

În acest context, pregătirea militară începută încă din școală creează o legătură tot mai directă între educație, familiarizarea cu armata și recrutarea viitorilor militari.

De la grădiniță până la liceu

Procesul nu se oprește la adolescenți. Activitățile patriotice sunt introduse treptat la toate nivelurile sistemului de educație, de la grădiniță până la liceu.

În același timp, în regiunile Ucrainei ocupate de Rusia, Moscova a modificat programele și manualele școlare, inclusiv cele de istorie. Noile materiale prezintă copiilor din teritoriile ocupate versiunea oficială rusă asupra trecutului acestor regiuni și asupra războiului.

Astfel, începutul noului an școlar din Rusia vine după o serie de modificări care au extins considerabil componenta militară și patriotică a educației. De la cursurile despre armament și supraviețuire până la jocurile de simulare a luptei, taberele militare și prezența veteranilor în școli, pregătirea pentru armată a devenit o componentă tot mai vizibilă a experienței școlare a copiilor ruși.