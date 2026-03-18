Ca în vremea lui Stalin, Putin vrea să implanteze zeci de mii de ruși în teritoriile ocupate ale Ucrainei, afirmă presa rusă

Vnesheconombank, împreună cu Institutul Unificat de Planificare Spațială al Rusiei, a elaborat deja așa-numitele „planuri de dezvoltare” pentru zonele ocupate din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Kremlinul intenționează să trimită aproape 114.000 de ruși acolo până în 2045, potrivit publicației rusești Vedomosti .

Raportul precizează că în Federația Rusă au fost elaborate 15 planuri generale și 10 proiecte de planificare teritorială. Implementarea planurilor generale va permite creșterea populației cu 67.100 de persoane, iar proiectele de planificare teritorială ar trebui să atragă încă 46.700 de persoane.

Ocupanții au plănuit, de asemenea, să construiască o mulțime de lucruri. În special, să creeze 25 de parcuri industriale, 8 întreprinderi de construcții de mașini, 15 fabrici pentru producția de materiale de construcții, 6 instalații miniere și o instalație de valorificare energetică a deșeurilor.

Date contradictorii despre populație

Estimările vin în contextul unei lipse de date oficiale actualizate.

Înainte de război, în Donețk trăiau aproximativ 2,2 milioane de oameni, iar în Lugansk circa 1,39 milioane.

Între timp, autoritățile locale instalate de Moscova susțin că populația ar fi crescut, însă alte regiuni au suferit depopulări dramatice. În zona Herson, de exemplu, populația ar fi scăzut de la aproximativ 500.000 la doar 50.000–60.000 de locuitori.

Promisiuni de infrastructură și reconstrucție

Planurile prevăd investiții masive în infrastructură și locuințe:

-aproape 10 milioane de metri pătrați de locuințe noi

-143 de grădinițe și 24 de școli

-peste 3.200 km de drumuri

-aproximativ 430 km de cale ferată și 19 stații

-modernizarea a patru aerodromuri

În paralel, sunt promise spitale, ambulatorii și unități medicale modulare, într-un efort de refacere a serviciilor de bază.

Pariul pe industrie și locuri de muncă

Autoritățile ruse susțin că proiectele ar putea crea peste 36.000 de locuri de muncă și ar implica peste 225.000 de persoane în implementare.

Planurile includ:

-10 parcuri industriale

-9 parcuri agroindustriale

-4 tehnoparcuri

-noi unități din industria constructoare de mașini și materiale de construcții

Scopul declarat: creșterea atractivității investiționale și relansarea economică a teritoriilor.

Turismul, noua miză

Un alt pilon al strategiei este dezvoltarea turismului.

Potrivit estimărilor, regiunile ar putea atrage până la 9,4 milioane de turiști anual până în 2044.

Zone precum Marea Azov sau Arabat Spit sunt considerate cu potențial ridicat, datorită plajelor și condițiilor favorabile turismului estival și familial.

Planurile includ:

-peste 22.000 de locuri de cazare

-dezvoltarea turismului de croazieră

-trasee turistice rutiere și maritime

-infrastructură pentru sporturi nautice

Realitatea din teren: infrastructură distrusă și lipsuri majore

Dincolo de proiecții, experții avertizează că situația rămâne extrem de dificilă.

Problemele majore identificate sunt:

-infrastructura distrusă

-deficitul de apă

-lipsa forței de muncă

-servicii publice insuficiente

Reconstrucția sistemelor de bază — apă, canalizare, energie — este considerată prioritară.

Între reconstrucție și propagandă economică

Analiștii subliniază că dezvoltarea reală a acestor regiuni depinde de încheierea conflictului.

Pe termen lung, turismul și producția ecologică ar putea deveni motoare economice, mai ales în zonele de coastă ale Marea Azov.

Totuși, în lipsa stabilității, aceste planuri riscă să rămână mai degrabă pe hârtie.

Federația Rusă consideră întregul teritoriu Donbas al său și consideră „zona demilitarizată” din partea neocupată a regiunii Donețk drept teritoriu rusesc, unde nu vor exista trupe ucrainene, a declarat Iuri Ușakov, consilier al președintelui rus, în decembrie.

Direcția Centrală a Consiliului Național de Securitate și Apărare a raportat, de asemenea, că în Mariupol, oraș aflat sub ocupație , localnicii sunt lăsați fără nicio compensație pentru casele distruse. Iar rușii „relochează” activ vizitatorii din Rusia în oraș, strămutându-i pe locuitorii indigeni.

