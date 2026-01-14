Video Nouă nou-născuți au murit într-o maternitate din Siberia. Conducerea secției ATI, arestată pentru neglijență

Autoritățile ruse au arestat conducerea medicală a unei maternități din Siberia, după moartea a nouă nou-născuți în primele două săptămâni ale anului. Anchetatorii spun că decesele ar fi fost provocate de neglijență în acordarea îngrijirilor medicale.

Potrivit anchetatorilor, medicul șef al maternității și șeful interimar al secției de terapie intensivă au fost reținuți miercuri. Informația a fost confirmată de Comitetul de Anchetă al Rusiei, potrivit Reuters.

Cei doi sunt suspectați că nu și-ar fi îndeplinit corect atribuțiile profesionale, fapt care ar fi dus la moartea bebelușilor. Până în prezent, medicii vizați sau avocații lor nu au oferit declarații publice.

Nouă decese în puțin peste o lună

Comitetul de Anchetă a precizat că tragedia s-a produs pe fondul unor grave deficiențe în organizarea și furnizarea îngrijirilor medicale.

„Drept rezultat al neîndeplinirii datoriilor oficiale și profesionale ale suspecților în organizarea și oferirea de îngrijiri medicale, nouă bebeluși născuți între 1 decembrie 2025 și 12 ianuarie 2026 au murit”, se arată în comunicatul instituției.

Furie publică și întrebări incomode

Cazul, relatat pe larg de presa independentă, a stârnit indignare în întreaga Rusie. Politicieni, comentatori și cetățeni obișnuiți se întreabă cum poate statul să își crească rata natalității, un obiectiv declarat al președintelui Vladimir Putin, în condițiile în care astfel de tragedii continuă să aibă loc în sistemul medical.