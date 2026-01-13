search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Anchetă la Craiova. Un bebeluș a murit la două zile de la nașterea într-o maternitate privată. „Copilul s-a născut sănătos”

Este anchetă la o maternitate privată din Craiova după decesul unui bebeluș. Copilul s-a născut în 10 ianuarie, iar în 12 ianuarie părinții au fost anunțați că este resuscitat. Manevrele nu au avut rezultatul așteptat.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a anunțat că efectuează cercetări pentru ucidere din culpă în urma unei sesizări venite din partea unui tânăr de 32 ani. Bărbatul a reclamat „o conduită necorespunzătoare a personalului din cadrul unei clinici medicale din Craiova”.

În cursul zilei de ieri, 12 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj au fost sesizați prin plângere, de către un bărbat de 32 de ani, din municipiul Craiova, în care acesta reclamă o conduită medicală necorespunzătoare a personalului din cadrul unei clinici medicale din Craiova, în acordarea asistenței medicale de specialitate, care ar fi condus la decesul unui nou-născut.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul”, a transmis IPJ Dolj.

Părinții bebelușului s-au prezentat în 10 ianuarie 2026 la o maternitate privată din municipiul Craiova pe care au ales-o pentru nașterea fiului lor. „Pe data de 10 am fost programați pentru o naștere prin cezariană. Copilul s-a născut sănătos, nota 8, i s-a recoltat sânge pentru investigații mai uzuale, după aceea am aflat ca rezultat că i-a ieșit o analiză mai măricică, proteina C reactivă. Asta înseamnă că a fost or inflamație, or infecție. I s-a administrat medicamentația fără să știm ce tip de medicamentație s-a făcut, pe 11, iar ieri de dimineață, la ora 8.00, a venit cineva din rândul personalului medical de la spital și ne-a anunțat că fiul nostru este în resuscitare de o oră. Adică au început resuscitarea de la 7,00 și ne-au anunțat după o oră. Am coborât la el să văd cum este, în ce stare se află. Încă se făcea masaj cardiac, manual. Fără aspirare, fără oxigen. Am cerut eu să cheme ambulanța, după o jumătate de oră a venit și ambulanța și s-au mai făcut niște manevre de resuscitare timp de 15 minute și apoi a venit personalul medical și a declarat decesul”, a menționat tatăl bebelușului, pentru „Adevărul”.

Plângere la Colegiul Medicilor și la Poliție

În cele două zile, atât mama, cât și tatăl bebelușului au fost cazați în maternitate. Nu ar fi fost niciun semnal de alarmă cu privire la starea de sănătate a bebelușului în acest timp. Părinții au din cele două zile mai multe fotografii și video-uri cu copilul. „Nu a fost nicio problemă, în cele două zile, niciun semn, a fost clinic sănătos. Am poze, am tot. Nu mi s-a spus nimic. Nu mi s-a eliberat niciun act până în momentul de față. Nu știm nimic până la ora actuală. Așteptăm rezultatele necropsiei”, a mai spus tatăl.

Părinții nu au primit nici actul constatator al nașterii, conform avocatei familiei. Părinții au formulat, prin avocat, o plângere la Colegiul medicilor Dolj și o altă plângere la Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, suspectând un caz de malpraxis. Așteaptă în schimb rezultatele necropsiei, care a fost efectuată marți, 13 ianuarie 2026, pentru a afla cauzele decesului.

„Adevărul” a încercat să obțină o reacție în acest caz din partea reprezentanților maternității, însă fără succes.

Craiova

