Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
Un nou-născut a fost aruncat de la etajul 4 de sora lui de doar 5 ani. Autoritățile suspectează o posibilă crimă din gelozie

Publicat:

Un incident șocant s-a petrecut într-un sat din Rusia, unde un bebeluș de doar 21 de zile a murit după ce a fost aruncat pe fereastră de sora lui, o fetiță de numai 5 ani.

Autoritățile cercetează și vina părinților, care au lăsat copiii nesupravegheați. FOTO: Pexels
Autoritățile cercetează și vina părinților, care au lăsat copiii nesupravegheați. FOTO: Pexels

Totul s-a întâmplat în timp ce copiii au fost lăsați singuri în casă de mama lor, iar tatăl era la muncă. Martorii spun că au auzit țipetele unei fetițe la fereastra unui apartament situat la etajul 4, din satul Vasilyevo, iar câteva clipe mai târziu au văzut trupul bebelușului pe asfalt.

Un martor a povestit îngrozit că i s-au „înmuiat picioarele când a văzut ce s-a întâmplat”. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru copil, acesta fiind declarat mort, potrivit autorităților ruse citate de Mirror US.

Posibilă crimă din gelozie

Comitetul de Investigații al Federației Ruse a deschis un dosar penal în acest caz dramatic. Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca fetița să fi acționat din gelozie după venirea pe lume a frățiorului ei.

A fost deschis un dosar penal privind moartea copilului, au declarat oficialii ruși.

De asemenea, autoritățile cercetează și vina părinților, care au lăsat copiii nesupravegheați.

„Acțiunile părinților care i-au lăsat pe copii fără supraveghere, precum și alte scenarii posibile, sunt în curs de investigare”, au precizat anchetatorii.

„Ofițerii de poliție investighează acum această situație tragică. Îmi exprim condoleanțele familiei și îi îndemn pe toți părinții să fie vigilenți și să nu își lase niciodată copiii singuri”, a transmis șeful districtului Zelenodolsk, Mikhail Afanasyev.

Rusia

loading Se încarcă comentariile...
