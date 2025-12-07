O fetiță de două luni a murit într-un accident cumplit, în Italia. Mama sa mai fusese implicată într-o coliziune pe aceeași autostradă, când era însărcinată

O fetiță de de doar două luni și-a pierdut viața sâmbătă seara într-un devastator accident rutier produs pe autostrada A5 din Italia. Se pare că mama acesteia a mai fost implicată într-un accident rutier cu câteva luni în urmă, când era însărcinată cu aceasta, tot pe autostrada menționată. Tragedia a implicat mai multe autoturisme, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii impactului.

Primele informații arată că fetița de două luni ar fi fost proiectată în afara mașinii în urma coliziunii și a fost lovită de un alt autoturism. Vehiculul în care se afla familia se deplasa în direcția Aosta, iar accidentul a avut loc între nodurile rutiere Settimo și Volpiano, potrivit publicației italiene Corriere Torino.

La fața locului au intervenit rapid echipajele medicale, pompierii și poliția rutieră. Mama copilului a fost rănită și a primit îngrijiri medicale.

Procurorii au deschis o anchetă. Până acum, ancheta scoate la iveală un detaliu dureros: femeia, mama bebelușului, ar fi fost implicată într-un alt accident rutier pe aceeași autostradă, la sfârșitul lunii iunie, între Volpiano și San Giorgio, când era încă însărcinată cu micuța care a sfârșit tragic. Atunci, ea se afla pe scaunul din dreapta și nu conducea.

Autoritățile încearcă acum să stabilească dacă bebelușul era corect fixat în scaunul auto. Deși inițial s-a crezut că ar fi fost ținut în brațe, anchetatorii au confirmat că în mașină se aflau doar mama și copilul, iar scaunul auto era prezent.

Din primele cercetări reiese că mai multe vehicule ar fi fost implicate în accident, iar anchetatorii analizează inclusiv ipoteza unei mașini care ar fi lovit copilul și ar fi părăsit locul accidentului.

Ancheta trebuie să lămurească dacă bebelușul a fost lovit de o mașină implicată în coliziunea în lanț sau de un autoturism care a fugit de la fața locului.

Autoritățile italiene continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.