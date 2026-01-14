Care a fost cauza morții bebelușului născut în maternitatea privată din Craiova. Părinții au făcut plângeri la Colegiul Medicilor și Poliție

Rezultatul necropsiei bebelușului care a murit la două zile de la nașterea într-o maternitate privată din Craiova a fost anunța. Părinții au înaintat plângeri către Colegiul Medicilor și poliție.

Cauza morții bebelușului născut pe 10 ianuarie 2026 la o maternitate privată din Craiova este insuficiența cardio-respiratorie urmare a unei pneumonii interstițiale, potrivit surselor apropiate anchetei penale. Necropsia s-a făcut marți, 13 ianuarie 2026, decesul survenind luni, 12 ianuarie, la nici două zile de la nașterea bebelușului.

Părinții copilului au depus plângeri la Colegiul medicilor și la Poliție, suspectând că nu i s-a acordat copilului lor îngrijirea adecvată. Copilul a primit nota 8 la naștere, conform declarației tatălului. Singura problemă semnalată, a spus tatăl, ar fi fost o valoare mai ridicată a Proteinei C reactive, însă părinților nu li s-ar fi transmis că este ceva grav. Copilului i s-ar fi instituit tratament, fără ca părinților să li se transmită ce tratament primește, iar în dimineața zilei de 12 ianuarie 2026 părinții au fost înștiințați că bebelușului i se fac manevre de resuscitare.

„Au început resuscitarea de la 7,00 și ne-au anunțat după o oră. Am coborât la el să văd cum este, în ce stare se află. Încă se făcea masaj cardiac, manual. Fără aspirare, fără oxigen. Am cerut eu să cheme ambulanța, după o jumătate de oră a venit și ambulanța și s-au mai făcut niște manevre de resuscitare timp de 15 minute și apoi a venit personalul medical și a declarat decesul”, a menționat tatăl bebelușului, pentru „Adevărul”.

Maternitatea a reacționat în cursul zilei de marți, 13 ianuarie 2026, printr-un comunicat, transmițând, printre altele, că „colaborează pe deplin cu autoritățile competente și pune la dispoziție toate documentele și informațiile medicale solicitate, în vederea clarificării complete a circumstanțelor acestui caz” și că, fiind în desfășurare o anchetă oficială, inclusiv o expertiză medico-legală, „până la finalizarea acesteia nu pot fi formulate concluzii privind cauzele care au condus la acest deznodământ tragic”.