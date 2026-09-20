 Rusia și Ucraina au poziții dificil de conciliat privind securitatea în Marea Neagră, spune ministrul turc de Externe | adevarul.ro
search
Duminică, 20 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Rusia și Ucraina au poziții dificil de conciliat privind securitatea în Marea Neagră, spune ministrul turc de Externe

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Rusia și Ucraina au în continuare poziții „dificil de conciliat” în ceea ce privește securitatea în Marea Neagră și încetarea atacurilor asupra navelor comerciale, a declarat ministrul turc de Externe, Hakan Fidan.

Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, la Kiev
Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, la Kiev/FOTO:EPA/EFE

Declarația vine după ce Turcia a transmis Moscovei și Kievului o propunere pentru oprirea atacurilor asupra navelor civile și pentru facilitarea transportului de cereale prin Marea Neagră.

Am transmis propuneri ambelor părți. Am primit răspunsuri de la ambele părți”, a declarat Fidan pentru postul de televiziune NTV.

„Încercăm să ajungem la o concluzie. Sincer, ambele părți au cereri și poziții care sunt dificil de conciliat”, a adăugat el.

Fidan a spus că principala prioritate a Ankarei este reluarea transporturilor de cereale din Marea Neagră.

„Țările din întreaga lume au nevoie de acestea. Cerealele sunt un produs comercializat de ambele țări. Dar există dificultăți care trebuie depășite”, a afirmat ministrul turc.

Inițiativa diplomatică a Turciei vine pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră în ultimele luni. O parte dintre atacuri au fost efectuate cu drone, iar printre navele vizate s-au numărat și mai multe vase sub pavilion turcesc.

Ankara încearcă să faciliteze un acord care să reducă riscurile pentru navigația comercială și să permită continuarea transporturilor de cereale prin Marea Neagră.

Ankara le-a cerut deja, în august, celor două țări beligerante să aplice un moratoriu, în urma unei intensificări a atacurilor vizând nave comerciale la Marea Neagră.

Aproximativ 25 de nave turcești, majoritatea sub pavilion străin, au fost ținte ale unor atacuri în această vară, potrivit Camerei turce de Comerț Maritim Imeak.

Mai multe dintre aceste nave au fost ținte ale atacurilor cu dronă atribuite Ucrainei, care vrea astfel să perturbe exporturile de cereale și de hidrocarburi ale Rusiei.

Ankara l-a convocat la sfârșitul lui august pe ambasadorul Ucrainei în Turcia, în urma unui atac împotriva unei nave turce la Marea Neagră și a celei de-a doua nave, venită să o remorcheze pe prima.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată
digi24.ro
image
Ce se întâmplă dacă PSD spune „nu” Guvernului Mureșan. Cum ar putea premierul desemnat să strângă voturile necesare
stirileprotv.ro
image
Război amoros la Institutul Oncologic. Într-o plină criză de gelozie, secretara fostului manager a pus mâna pe secretele din telefonul șefului și le-a împrăștiat peste tot
gandul.ro
image
Olguța Vasilescu, pusă la punct de USR: Ca de la oltean la oltean, lăsați prostiile!
mediafax.ro
image
Gigi Mustață, ferm: „Edi Iordănescu, Rădoi sau Reghecampf! Șumudică nu are ce căuta la FCSB!”   - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
Criza politică văzută de la coada vacii. Sătenii din Movila Miresii, Brăila, cred că parlamentarii n-ar rezista o zi în locul lor : „Ăia care au murit la Revoluție putrezesc și ăștia se distrează”/ „Dacă era să-l dea pe Bolojan, îl dădeau jos din mai”
libertatea.ro
image
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
Cristi Chivu: ”Condoleanțe”. A murit cu puțin timp înainte de meciul românului
digisport.ro
image
Rezultate Loto 6/49 duminică, 20 septembrie 2026. Peste 1,5 milioane de euro, report la categoria I
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
"Ai făcut o facultate să te faci frizer?”. Răspunsul care i-a schimbat viața
observatornews.ro
image
Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis
cancan.ro
image
Dosar de pensie. Unui pensionar nu i-au fost recunoscuți 5 ani în grupa a II-a. Motivarea Casei de Pensii
newsweek.ro
image
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
prosport.ro
image
Țara europeană în care un pensionar se poate descurca cu aproximativ 1.000 de euro pe lună. Are mare, ierni blânde și este aproape de România
playtech.ro
image
Sorin Cârțu, euforic după 5-0 cu FCSB: „A fost o zi fantastică și o seară minunată”
fanatik.ro
image
Poliția nu îți poate lua carnetul dacă nu dai prioritate unui pieton aflat pe trecere pe sensul opus de circulație. Legislația ciudată a României în comparație cu cea din Germania, Franța sau Italia
ziare.com
image
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”
digisport.ro
image
Gabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut dupa injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Lege nouă pentru pensionari. Casa de Pensii e obligată să rezolve în termen scurt
mediaflux.ro
image
Becali s-a dezlănțuit în direct, după miezul nopții: „Mă compari pe mine cu Rotaru? Sau «Lavațio» ăia de la Dinamo?”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut dupa injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău
click.ro
image
Oana Radu a dat jos 16 kilograme în doar 46 de zile! Cum a reușit artista să slăbească fără injecții sau pastile
click.ro
image
Romina Gingașu și-a golit contul de Instagram. Pozele cu Piero Ferrari, șterse. Ce a mai rămas pe profil: „Scriu povestea vieții mele”
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Sophia Loren, deosebit de senzuală, în anii '50, Profimedia (2) jpg
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Noi dezvăluiri despre relația dintre Mădălina Apostol și Cătălin Grozavu: „Degeaba se dă el mare”
image
Gabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut dupa injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca