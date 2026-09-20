Rusia și Ucraina au poziții dificil de conciliat privind securitatea în Marea Neagră, spune ministrul turc de Externe

Rusia și Ucraina au în continuare poziții „dificil de conciliat” în ceea ce privește securitatea în Marea Neagră și încetarea atacurilor asupra navelor comerciale, a declarat ministrul turc de Externe, Hakan Fidan.

Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, la Kiev/FOTO:EPA/EFE

Declarația vine după ce Turcia a transmis Moscovei și Kievului o propunere pentru oprirea atacurilor asupra navelor civile și pentru facilitarea transportului de cereale prin Marea Neagră.

„Am transmis propuneri ambelor părți. Am primit răspunsuri de la ambele părți”, a declarat Fidan pentru postul de televiziune NTV.

„Încercăm să ajungem la o concluzie. Sincer, ambele părți au cereri și poziții care sunt dificil de conciliat”, a adăugat el.

Fidan a spus că principala prioritate a Ankarei este reluarea transporturilor de cereale din Marea Neagră.

„Țările din întreaga lume au nevoie de acestea. Cerealele sunt un produs comercializat de ambele țări. Dar există dificultăți care trebuie depășite”, a afirmat ministrul turc.

Inițiativa diplomatică a Turciei vine pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră în ultimele luni. O parte dintre atacuri au fost efectuate cu drone, iar printre navele vizate s-au numărat și mai multe vase sub pavilion turcesc.

Ankara încearcă să faciliteze un acord care să reducă riscurile pentru navigația comercială și să permită continuarea transporturilor de cereale prin Marea Neagră.

Ankara le-a cerut deja, în august, celor două țări beligerante să aplice un moratoriu, în urma unei intensificări a atacurilor vizând nave comerciale la Marea Neagră.

Aproximativ 25 de nave turcești, majoritatea sub pavilion străin, au fost ținte ale unor atacuri în această vară, potrivit Camerei turce de Comerț Maritim Imeak.

Mai multe dintre aceste nave au fost ținte ale atacurilor cu dronă atribuite Ucrainei, care vrea astfel să perturbe exporturile de cereale și de hidrocarburi ale Rusiei.

Ankara l-a convocat la sfârșitul lui august pe ambasadorul Ucrainei în Turcia, în urma unui atac împotriva unei nave turce la Marea Neagră și a celei de-a doua nave, venită să o remorcheze pe prima.