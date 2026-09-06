Moaștele unui sfânt medieval, folosite de Biserica Rusă pentru mobilizarea soldaților din Ucraina

Biserica Ortodoxă Rusă, care a susţinut cu fermitate războiul împotriva Ucrainei încă de la începutul său, în 2022, a expus duminică, 6 septembrie, moaştele cneazului medieval Dmitri Donskoi, canonizat în urmă cu patru decenii, pentru a mobiliza trupele ruse care luptă în ţara vecină.

Moaștele lui Dmitri Donskoi Foto: X/Tass

Relicvariul care conţine moaştele a fost adus duminică la principala catedrală a armatei ruse, situată în Parcul Patriot, la periferia capitalei, unde soldaţii pot veni să se închine.

Apoi, racla va călători în zonele ocupate de trupele ruse din Ucraina, unde combatanţii se pot apropia de relicvă, o propunere care a fost susţinută de la început atât de Biserică, cât şi de Kremlin, scrie Agerpres.

Demersul are loc la doar o zi după ce preşedintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu reprezentanţii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, după o pauză de aproape nouă luni, pentru a resuscita procesul de pace din Ucraina.

Vestitorul unei victorii iminente

Totodată, patriarhul Kirill a condus duminică o procesiune pe străzile Moscovei, după ce a celebrat Liturghia la principala biserică ortodoxă a ţării, Catedrala Hristos Mântuitorul. Mii de credincioşi au participat la ceremonie, în ciuda ploii abundente din capitala rusă.

Aceste moaşte, care au fost recuperate în iulie în timpul lucrărilor de reconstrucţie într-o catedrală de la Kremlin, vor fi expuse timp de două săptămâni, începând de luni, la aceeaşi biserică, potrivit Bisericii Ortodoxe Ruse.

„Mi-ar plăcea ca descoperirea moaştelor lui Dmitri Donskoi să fie un vestitor al unei victorii iminente", a declarat Evgheni Poddubni, un jurnalist cunoscut şi unul dintre principalii candidaţi din partea partidului de guvernământ, Rusia Unită, pro-Kremlin, la alegerile parlamentare din 20 septembrie.

Poddubni, care a participat la slujbă, a adăugat că Donskoi este un „câştigător" şi unul dintre pilonii statului rus şi că recuperarea osemintelor sale a fost „miraculoasă", potrivit agenţiei de ştiri TASS.

Putin, impresionat

Putin, care sâmbătă i-a informat pe mediatorii americani despre succesele armatei ruse pe front, i-a adus un omagiu la mijlocul lunii august cneazului medieval în faţa raclei recuperate care conţinea osemintele acestuia, în Catedrala Arhanghelului Mihail din Kremlin.

„Este o descoperire unică şi miraculoasă. Aceasta consolidează fundamentele istoriei noastre", a spus cu acea ocazie Putin, care afirmă despre el că este credincios devotat şi că a fost botezat în secret în perioada sovietică.

Lui Putin i s-a arătat relicva marelui cneaz Dmitri Donskoi, cunoscut pentru victoria sa asupra mongolilor în Bătălia de la Kulikovo din 1380, pe malurile râului Don, iar preşedintele rus şi-a făcut semnul crucii.

„Sincer, când am ajuns la biserică şi m-am uitat în jur, nu credeam că îmi va face o impresie atât de profundă. Acolo, lângă mine, se aflau rămăşiţele unui sfânt care a jucat un rol crucial în mântuirea şi devenirea Rusiei", avea să explice el mai târziu.

De la descoperirea raclei, funcţionari şi politicieni ruşi au insistat că acest eveniment este simbolic, deoarece coincide cu campania militară rusă din Ucraina şi chiar au prezis că va servi la ridicarea moralului soldaţilor.

Un miracol îndoielnic

Totuşi, presa independentă pune serios la îndoială descoperirea „miraculoasă”, legând-o de o încercare disperată a Kremlinului de a-i unifica pe ruşi în spatele unui simbol istorico-religios, exact în momentul în care armata rusă încearcă să cucerească întreaga regiune ucraineană Donbas.

Din cauza scăderii popularităţii lui Putin şi a partidului Rusia Unită în sondaje, pe fondul oboselii războiului - mai bine de jumătate dintre ruşi cer negocieri de pace - şi a crizei combustibilului, Kremlinul are nevoie de gesturi patriotice grandioase în ajunul alegerilor parlamentare.

Dmitri Donskoi (1350-1389) este considerat primul cneaz medieval care i-a înfruntat pe mongoli, pe care i-a învins în legendara bătălie de la Kulikovo (1380), cu toate că Rusia s-a eliberat complet de sub jugul lor abia la sfârşitul secolului al XV-lea.

De fapt, mongolii au reuşit să preia din nou iniţiativa şi au cucerit Moscova în 1382, după care Donskoi a fost obligat să plătească iar tribut către aşa-numita Hoardă de Aur.

Totodată, cneazul Dmitri Donskoi a pus „piatra de temelie" a Kremlinului medieval, iniţiativă care a reprezentat trecerea istorică a Moscovei de la o simplă fortăreaţă de lemn la cea mai mare fortăreaţă de piatră din nord-estul Rusiei.