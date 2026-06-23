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Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, invitat la „Interviurile Adevărul”

Situația pe frontul din Ucraina. Presiune maximă la Liman și lupte sângeroase de stradă în Kostiantinivka. Rușii, forțați să se retragă de pe Peninsula Kinburn

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Război în Ucraina
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Situația de pe frontul din estul și sudul Ucrainei rămâne extrem de tensionată, marcată de dinamici locale complexe. În timp ce în regiunea Donețk forțele ruse încearcă tactici de infiltrare urbană, în sud, atacurile sistematice ale armatei ucrainene asupra liniilor de aprovizionare dau rezultate concrete, forțând retrageri strategice ale invadatorilor, scriu publicațiile ucrainene Zerkalo Nedeli și Focus.

Distrugeri în orașul Lîman/FOTO:Profimedia
Distrugeri în orașul Lîman/FOTO:Profimedia

Alarmă la Lîman

Situația din zona orașului Lîman, regiunea Donețk, se complică de la o zi la alta. Conform analiștilor comunității OSINT DeepState, trupele ruse au început să se infiltreze în partea de est a localității. În acest moment, punctele cele mai critice sunt înregistrate în satul Iampil și în localitatea Ozîrne.

Totuși, experții militari subliniază că prezența inamicului în oraș are încă un caracter sporadic și nu se poate vorbi despre un control stabil din partea Moscovei. Cu toate acestea, DeepState a lansat un apel ferm către comandamentul militar superior ucrainean pentru a interveni rapid.

„Sperăm că eșalonul superior va acorda atenție acestui sector și va adopta măsurile administrative și tactice necesare, pentru a evita pierderea inutilă și haotică de vieți omenești”, notează analiștii.

Principalele cauze care permit Rusiei să avanseze prin infiltrare sunt superioritatea numerică și densitatea scăzută a liniilor defensive ucrainene. Cea mai mare zonă de activitate inamică rămâne în Serebrianka, unde trupele ruse folosesc acoperirea forestieră pentru a se ascunde și a lansa asalturi. Orașul Lîman are o importanță strategică majoră, fiind un nod feroviar esențial și o rampă de lansare spre Kramatorsk și Sloviansk.

Kostiantinivka rezistă. Tacticile de asalt folosite de ruși macină unități întregi

În sectorul Kostiantinivka, presiunea este uriașă, însă analistul militar Dmitro Snigiriov dă asigurări că nu se pune problema unei încercuiri a orașului. Inamicul avansează extrem de lent și cu pierderi catastrofale.

Avantajul înălțimilor: Kostiantinivka se află într-o zonă joasă, ceea ce o face vulnerabilă. Înălțimile dominante din Ciasiv Iar și Torețk sunt controlate parțial de ruși, complicând logistica ucraineană.

Cartierul Șevcenko din vestul orașului Ciasiv Iar rămâne un punct defensiv crucial, blocând încercările Rusiei de a flanca trupele ucrainene din Kostiantinivka.

Lupte de stradă

Trupe de infanterie rusă au fost observate în zona Pieței Centrale din Kostiantinivka și în sectorul privat din cartierul Hora.

Moscova aplică aici aceeași tactică folosită în Pokrovsk și Soledar: infiltrarea unor grupuri mici de asalt în clădirile rezidențiale și în ruine, încercând să neutralizeze avantajul Ucrainei în materie de drone FPV. Totuși, prețul plătit de invadatori este uriaș. În ultima lună, doar în zona de responsabilitate a Brigăzii 100 ucrainene, rușii au pierdut 910 soldați (395 morți și 515 răniți) — echivalentul a două batalioane distruse complet.

Drama civililor

Orașul este practic șters de pe fața pământului de aviația rusă, care folosește bombe ghidate (KAB). În localitate nu mai există gaz, apă sau electricitate. Din populația de dinainte de război de 78.000 de locuitori, astăzi mai sunt doar 2.500 de civili, pe care forțele ruse îi folosesc deseori drept „scuturi umane”. Evacuarea se mai poate face doar pe jos sau prin intermediul echipelor speciale, drumurile fiind sub controlul focului inamic.

Rușii evacuează Peninsula Kinburn

În timp ce în Donbas se dau lupte grele de uzură, în sud forțele ucrainene au obținut un succes tactic major. Trupele ruse au început evacuarea unităților de pe Peninsula Kinburn, după ce atacurile constante cu drone ale Kievului au paralizat complet logistica inamică.

Colonelul Denis Novikov, comandantul Grupului Strategic Operativ „Odesa”, a confirmat blocada. „Soldatul nu poate lupta fără hrană și apă potabilă. În cooperare cu eșaloanele superioare, am tăiat complet logistica ocupanților în peninsulă. Datele de monitorizare arată că aceștia se află în plin proces de evacuare.”

Informațiile sunt susținute și de mișcarea de rezistență „Ateș”, care raportase anterior că regimentul 337 aeropurtat rus a abandonat pozițiile din cauza lipsei de muniție și alimente. În regiunea Herson se vorbește tot mai intens despre mutarea administrației de ocupație și evacuarea populației către Crimeea, un scenariu care amintește de retragerea forțelor ruse din Herson din toamna anului 2022.

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