Kremlinul evită un răspuns privind dronele din Polonia: „Acest lucru nu este de competența noastră”

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat miercuri să comenteze situația dronelor care au pătruns în noaptea precedentă în spațiul aerian al Poloniei, îndrumând jurnaliștii către Ministerul rus al Apărării.

Întrebat despre declarațiile premierului polonez Donald Tusk, Peskov a răspuns: „Nu am dori să comentăm acest lucru în niciun fel. Acest lucru nu este de competența noastră. Aceasta este prerogativa Ministerului rus al Apărării”.

El a adăugat că la Kremlin nu a existat nicio solicitare de contact din partea Poloniei și a respins acuzațiile Uniunii Europene și NATO potrivit cărora Rusia ar fi comis o provocare. „Conducerea UE și a NATO acuză Rusia de provocări în fiecare zi. De cele mai multe ori, fără a încerca măcar să prezinte vreun argument”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Reacția diplomatului rus din Varșovia

Ministerul rus al Apărării nu a comentat până acum incidentul, a menționat Reuters. În schimb, însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Varșovia, Andrei Ordaș, convocat la Ministerul polonez de Externe, a declarat că dronele doborâte de Polonia „zburau din direcția Ucrainei”. „Știm un lucru: aceste drone zburau din direcția Ucrainei”, a spus el după întrevedere, citat de agenția RIA și preluat de Reuters.

Zelenski: drone lansate din Belarus și Rusia

Pe platforma X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a detaliat incidentul, precizând că „aproximativ douăzeci de drone” au intrat în spațiul aerian ucrainean, unele dintre ele provenind din „spațiul aerian belarus”. Potrivit acestuia, prima trecere a frontierei a avut loc în jurul orei 0:50 dimineața.

NATO: „Un act absolut imprudent”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a calificat încălcarea spațiului aerian polonez drept „absolut imprudentă” și „periculoasă”, indiferent dacă a fost intenționată sau nu. „Mesajul meu pentru Putin este clar. Opriți războiul din Ucraina. Opriți încălcarea spațiului aerian aliat. Și să știți că suntem pregătiți, că suntem vigilenți și că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a declarat Rutte.

El a adăugat că incidentul a arătat „o reacție foarte reușită” din partea Alianței.

Experții: Rusia testează limitele

Keir Giles, cercetător la Chatham House, consideră că episodul face parte dintr-un tipar al Rusiei. „Acest incident continuă modelul Rusiei de a testa limitele și, de asemenea, oferă Rusiei informații utile despre capacitatea Poloniei de a răspunde”, a spus el, avertizând că un răspuns insuficient de ferm ar însemna „un nou eșec al Europei”.