Cum va fi vremea de Revelion și în primele zile ale anului 2026

Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 29 decembrie - 11 ianuarie, oferind o imagine de ansamblu despre cum vor arăta ultimele zile din 2025 şi primele din 2026.

ANM anunţă frig de Revelion. FOTO: arhivă
ANM anunţă frig de Revelion. FOTO: arhivă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, luni, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni, cuprinse între 29 decembrie 2025 și 11 ianuarie 2026. Potrivit meteorologilor, vremea se va răci în perioada Revelionului, însă temperaturile vor crește ușor în primele zile ale noului an, pentru ca apoi să se înregistreze din nou o scădere treptată a maximelor spre mijlocul intervalului de prognoză.

Banat

În Banat, până în ultima zi a anului, temperaturile diurne vor scădea de la o medie de 3 grade spre 0 grade. Ulterior, maximele vor urca treptat până la o medie de 9 grade în jurul datei de 4 ianuarie, pentru ca apoi să revină la valori medii de 3-4 grade până la finalul intervalului.

Valorile minime nu vor suferi modificări semnificative în prima săptămână, menținându-se în jurul a -4 grade. În perioada 3-6 ianuarie, temperaturile minime vor fi mai ridicate, aproximativ 1 grad, după care vor scădea din nou spre -2 grade.

Probabilitatea precipitațiilor va crește în special pe 31 decembrie și 1 ianuarie, dar și mai accentuat după 3 ianuarie.

Crișana

În Crișana, temperaturile maxime vor scădea de la o medie de 1 grad la -1 grad până pe 31 decembrie, apoi vor crește la 8 grade în jurul datei de 4 ianuarie, urmând să revină la valori medii de 2-3 grade până la sfârșitul perioadei.

Temperaturile nocturne se vor menține stabile, în jurul a -5 grade, în prima săptămână, crescând la aproximativ 1 grad între 3 și 6 ianuarie, după care vor scădea, din nou, la -2 grade.

Precipitațiile vor fi mai probabile pe 31 decembrie, 1 ianuarie și, mai ales, după 3 ianuarie.

Transilvania și Maramureș

În Transilvania, temperaturile diurne vor scădea până la -3 grade în ultima zi a anului, apoi vor urca până la 5-6 grade, pentru ca mai târziu să scadă treptat la 2-3 grade.

Valorile nocturne se vor menține în jurul a -7 grade în prima săptămână, crescând temporar la -2 grade între 3 și 6 ianuarie, înainte de o ușoară scădere spre -4 grade.

Precipitațiile vor fi mai probabile la final de an și după 3 ianuarie.

În Maramureș, maximele vor coborî până la -2 grade, iar minimele până la -5 grade până la 1 ianuarie. Până în jurul datei de 4 ianuarie, se estimează o încălzire, cu maxime de 5-6 grade și minime de aproximativ -1 grad, urmată de o scădere treptată la 2 grade și, respectiv, -3 grade.

Precipitațiile vor fi frecvente pe tot intervalul, mai ales după 3 ianuarie.

Moldova

În Moldova, valorile maxime vor ajunge la -1 grad, iar minimele la -6 grade până pe 1 ianuarie. Ulterior, temperaturile vor crește până la 7-8 grade ziua și -1 grad noaptea în jurul datei de 4 ianuarie, pentru ca apoi să scadă treptat la maxime de 2 grade și minime de -3 grade.

Probabilitatea precipitațiilor va fi mai mare după 6 ianuarie.

Dobrogea

În Dobrogea, maximele diurne vor scădea până la 2 grade, iar minimele până la -5 grade până în 1 ianuarie. Apoi vremea se va încălzi până la 11 grade ziua și 4 grade noaptea în jurul datei de 5 ianuarie, urmată de o scădere treptată a valorilor maxime spre 6 grade și a celor minime spre 1 grad.

Precipitațiile vor fi mai probabile după 6 ianuarie.

Muntenia și Oltenia

În Muntenia, maximele vor scădea la 2 grade și minimele la -6 grade până la mijlocul primei săptămâni, urmate de o încălzire până la 9-10 grade ziua și 0 grade noaptea în jurul datei de 4 ianuarie. În a doua săptămână, maximele vor scădea la 5 grade și minimele la -2 grade.

Precipitațiile vor fi mai frecvente după 6 ianuarie.

În Oltenia, maximele vor scădea la 0 grade, iar minimele la -6 grade până la sfârșitul anului. Încălzirea până la 7-8 grade ziua și -1 grad noaptea va fi resimțită până pe 5 ianuarie, după care temperaturile vor scădea treptat, maximele la 4 grade și minimele la -3 grade. Probabilitatea precipitațiilor va crește după 3 ianuarie.

La munte

În zonele montane, maximele vor scădea până la -12 grade, iar minimele până la -14 grade până la sfârșitul anului. Până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi ușor, cu maxime de 0-1 grad și minime de -4 grade.

În a doua săptămână, temperaturile vor scădea treptat, cu maxime de -3 grade și minime de -7 grade.

Precipitațiile vor fi frecvente pe aproape tot parcursul intervalului.

