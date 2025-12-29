Video Un avion ușor s-a prăbușit pe o plajă din în Brazilia. Turiștii au filmat momentul în care aparatul cade în mare

Un avion care afișa un banner publicitar s-a prăbușit în apropierea unei plaje din Rio de Janeiro, sâmbătă, în fața a mii turiști îngroziți.

Accidentul s-a produs pe plaja Copacabana din Brazilia. Avionul ușor poate fi văzut plonjând în mare și scunfundându-se în doar câteva secunde.

Pilotul, identificat drept Luiz Ricardo Leite de Amorim, originar din Goiânia, care se afla în prima zi de lucru, nu a avut nicio șansă de supraviețuire. Trupul său a fost recuperat după o operațiune de mai bine de două ore în care au fost mobilizate jet ski-uri, bărci, scafandri și elicoptere.

Era singurul ocupant al avionului monomotor și își sărbătorise cea de-a 40-a aniversare în 23 decembrie.

Aeronava decolase cu puțin timp înainte de pe aeroportul Jacarepaguá, conform NeedToKnow.

Expertul în managementul riscurilor, Gerardo Portela, a declarat presei locale că imaginile video arată că aeronava a suferit o defecțiune.

„Aparatul a avut probleme să rămână în aer – cel mai probabil din cauza unei defecțiuni la motor sau a unei probleme cu sistemul de control”, a spus el.

„În acel moment, pilotul ar trebui să elibereze bannerul, deoarece creează rezistență și îi poate compromite șansa de a efectua o aterizare forțată planând pe apă.”

Aeronava era operată de Visual Propaganda Aérea, despre care autoritățile spun că nu avea autorizație pentru campania publicitară.

Oficialii au confirmat că firma va fi amendată pentru „publicitate neautorizată”.

Într-un comunicat, firma a precizat: „Aeronava implicată în accident era la zi, cu toate lucrările de întreținere și certificările necesare.”

A adăugat că cooperează pe deplin cu anchetatorii.

Cauza accidentului este încă în curs de elucidare, iar epava a fost îndepărtată de o firmă specializată.