Corupție la ELCEN. Claudiu Creţu, fost director general, şi complicele său Cristian Zamfiroi, trimişi în judecată pentru luare de mită

Doi foști directori ai ELCEN București au fost trimiși în judecată pentru luare de mită, în timp ce doi afaceriști, unul care a dat bani și altul suspectat că a promis mită, sunt și ei inculpați în același dosar.

Doi foști directori ai Societății Comerciale Electrocentrale București S.A. (ELCEN) au ajuns în fața instanței, fiind trimiși în judecată de procurorii DNA, care îi acuză că au pretins și primit sume importante de bani de la oameni de afaceri care derulau contracte cu compania.

În același dosar, sunt coinculpaţi şi doi afaceriști,unul care a dat efectiv bani și altul suspectat că a promis mită.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat luni, 29 decembrie, că procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție au dispus trimiterea în judecată sub control judiciar a lui Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu, fost director general al ELCEN Bucureşti, pentru luare de mită, și a lui Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, fost director comercial al companiei, acuzat de luare de mită și complicitate la luare de mită.

Potrivit anchetatorilor, cei doi directori ar fi primit zeci de mii de lei de la reprezentanții firmelor care aveau relații contractuale cu ELCEN, în schimbul favorizării unor operațiuni de plată sau a altor activități ce țineau de derularea contractelor.

DNA precizează că tranzacțiile au vizat sume semnificative, iar pentru a garanta recuperarea prejudiciului s-au instituit măsuri asigurătorii asupra banilor, care au fost blocați într-un cont administrat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).

„În data de 01 iulie 2025, inculpatul Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț ar fi primit prin intermediul complicelui său, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel, în biroul unei societăți comerciale din București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, inculpatul S.V., în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București S.A. În aceeași zi, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel ar fi predat suma de 40.000 de lei inculpatului Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț.

În data de 30 iulie 2025, în mun. București, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel ar fi pretins inculpatului B.C., administratorul unei societăți comerciale aflate în raporturi contractuale cu S.C. Electrocentrale București S.A., suma de 50.000 lei, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu, iar cu această ocazie inculpatul B.C. ar fi promis că va da acea sumă”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Cei doi foști directori se află sub control judiciar din luna septembrie, iar dosarul va fi judecat la Tribunalul București, DNA solicitând menținerea măsurilor preventive și asigurătorii dispuse până la finalizarea procesului.